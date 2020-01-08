Катерина Бондаренко – Кристина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 9 января, украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) продолжит выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
Во втором круге украинка сразится против Чжан Шуай из Китая (№38 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте после матча Рыбакина – Мертенс. Ориентировочное начало в 09:30 по Киеву.
Ранее девушки провели один матч, победила украинка (Братислава-2010).
В следующем раунде победительница матча сразится против Елены Рыбакиной (Казахстан, 7) или Элизы Мертенс (Бельгия, 3).
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Источник — Sport.ua
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