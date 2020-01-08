Крис ФИЛИППС: «Не имел информации о Заре, потому отказался от трансфера»

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, недавно подписавший контракт с бельгийским «Ломмелом», пояснил, почему у него не сложилось сотрудничество с «Зарей», хотя украинский клуб также проявлял интерес к его подписанию.

«Я не имел достаточной информации о «Заре», поэтому решил отказаться от трансфера. Честно говоря, о «Ломмеле» у меня также было немного сведений, но в этом случае я, по крайней мере, знал бельгийский чемпионат», - отметил Филиппс.

Отметим, что «Ломмел» выступает во втором дивизионе чемпионата Бельгии, занимая там второе место.