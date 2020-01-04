Хавбек Филиппс, которым интересовалась Заря, перешел в Ломмел

Опорный полузащитник Крис Филиппс перешел из польской «Легии» в бельгийский «Ломмел».

25-летний футболист, в активе которого 51 матч за национальную сборную Люксембурга, подписал контракт на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона с опцией пролонгации еще на один год.

Ранее сообщалось, что виды на Филиппса имеет луганская «Заря».