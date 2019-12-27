Заре нужен игрок сборной Люксембурга Филиппс

Луганская «Заря» проявляет интерес к 25-летнему опорному полузащитнику варшавской «Легии» и сборной Люксембурга Крису Филиппсу. «Заря» уже сделала предложение относительно перехода футболиста.
Контракт Криса с «Легией» рассчитан до 31-го декабря текущего года, после чего он получит статус свободного агента и сможет перейти в любой клуб без компенсации.
В то же время полузащитник может еще на один сезон продлить отношения с «Легией», такой пункт также предусмотрен в его контракте. Но этот вариант будет актуален в том случае, если Филиппс не сумеет договориться с новым клубом.
В текущем сезоне Филиппс провел за «Легию» 16 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €500 тысяч.
Крис провел 51 матч за сборную Люксембурга.
Источник — Фан-сайт ФК Заря
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