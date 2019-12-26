Заря готовится подписать игрока из чемпионата Польши

По информации zarya.lg.ua, одним из зимних новичков «Зари» может стать игрок из чемпионата Польши, с которым уже ведутся переговоры о подписании контракта.
Фамилию футболиста не называют, но он является игроком своей сборной.
Ранее генеральный директор клуба Сергей Рафаилов говорил, что три игрока приедут на просмотр, а еще с двумя будут подписаны контракты. Фамилии потенциальных новичков функционер не назвал.
«Заря» зимой уже потеряла Назария Русина, который вернулся в «Динамо», а также, по слухам, команду покинули Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.
Источник — Фан-сайт луганской Зари
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.