Заря готовится подписать игрока из чемпионата Польши

Клубу необходимо усиление состава

  • 26.12.2019 18:30
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Заря готовится подписать игрока из чемпионата Польши
© zarya-lugansk.com

По информации zarya.lg.ua, одним из зимних новичков «Зари» может стать игрок из чемпионата Польши, с которым уже ведутся переговоры о подписании контракта.

Фамилию футболиста не называют, но он является игроком своей сборной.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Рафаилов говорил, что три игрока приедут на просмотр, а еще с двумя будут подписаны контракты. Фамилии потенциальных новичков функционер не назвал.

«Заря» зимой уже потеряла Назария Русина, который вернулся в «Динамо», а также, по слухам, команду покинули Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.

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Источник — Фан-сайт луганской Зари

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