Заря готовится подписать игрока из чемпионата Польши

По информации zarya.lg.ua, одним из зимних новичков «Зари» может стать игрок из чемпионата Польши, с которым уже ведутся переговоры о подписании контракта.

Фамилию футболиста не называют, но он является игроком своей сборной.

Ранее генеральный директор клуба Сергей Рафаилов говорил, что три игрока приедут на просмотр, а еще с двумя будут подписаны контракты. Фамилии потенциальных новичков функционер не назвал.

«Заря» зимой уже потеряла Назария Русина, который вернулся в «Динамо», а также, по слухам, команду покинули Филипп Будковский и Леван Арвеладзе.