Леся ЦУРЕНКО: «Несмотря на поражение, рада вернуться на корт»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) не унывает после первого поражения в сезоне.
«Да, вчера я проиграла. Но я действительно рада вернуться на корт», – написала украинка в твиттере.
Напомним, Цуренко пропустила большую часть прошлого сезона из-за травм, из-за чего впервые за 8 лет покинула топ-100 мирового рейтинга.
Yes...I lost yesterday...but I’m really happy to be back on court 🤗🎾 @ShenzhenOpenWTA #Shenzhen #China #Season2020 pic.twitter.com/DYosLpM13y— Lesia Tsurenko (@LTsurenko) January 6, 2020
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Источник — Sport.ua
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