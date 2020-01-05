ОПРОС. Как скажется уход Дениса Гармаша из киевского Динамо?

Полузащитник ушел в аренду в турецкий «Ризеспор» до конца сезона

  • 05.01.2020 23:28
  • 1556 просмотров
  • 3 комментария
ОПРОС. Как скажется уход Дениса Гармаша из киевского Динамо?
© ФК Ризеспор. У Гармаша будет новая футболка
Полузащитник Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор» на правах аренды до конца сезона.
 
Агент игрока Вадим Шаблий объяснил трансфер желанием украинца чаще выходить на поле, а теннисист Сергей Стаховский подметил, что Денис на фото не выглядит счастливым
 
Предлагаем принять участие в опросе: Как скажется уход Дениса Гармаша из киевского Динамо?
 
 
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Опрос
  • Как скажется уход Дениса Гармаша из киевского Динамо на будущем игрока и клуба?
    • 53.85% (98)
      1. Это плюс для Гармаша, плюс для Динамо
    • 4.4% (8)
      2. Это плюс для Гармаша, минус для Динамо
    • 30.77% (56)
      3. Это минус для Гармаша, плюс для Динамо
    • 8.24% (15)
      4. Это минус для Гармаша, минус для Динамо
    • 2.75% (5)
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    Результаты опроса Проголосовали — 182
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Комментарии
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 06.01.2020 00:08
    0
    Вместо игроков среднего уровня приходят игроки ниже среднего уровня.И садятся на лавку.А перспективная молодежь отправляется по арендам.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 23:33
    +1
    Уход никак не скажется на спортивный результат,а вот имидживые потери большие,в последнее время игроки и тренеры Динамо уходят как правило в слабенькие клубы
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.01.2020 23:32
    +2
    никак...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.01.2020 23:32
    +2
    никак...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 23:33
    +1
    Уход никак не скажется на спортивный результат,а вот имидживые потери большие,в последнее время игроки и тренеры Динамо уходят как правило в слабенькие клубы
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 06.01.2020 00:08
    0
    Вместо игроков среднего уровня приходят игроки ниже среднего уровня.И садятся на лавку.А перспективная молодежь отправляется по арендам.
    Ссылка
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