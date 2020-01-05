Агент Гармаша: «Денису в Динамо не хватало игровой практики»

Игрок надеется чаще выходить на поле в Турции

  • 05.01.2020 20:42
  • 1910 просмотров
  • 4 комментария
Агент Гармаша: «Денису в Динамо не хватало игровой практики»
© instagram.com

В воскресенье «Динамо» объявило о переходе хавбека Дениса Гармаша в состав турецкого «Ризеспора» на правах аренды до конца сезона.

Агент игрока Вадим Шаблий объясняет это желанием украинца чаще выходить на поле.

«Киевское «Динамо» и турецкий «Ризеспор» достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона».

«У Дениса большое желание играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В «Динамо» ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции для него - важный этап в карьере», - написал Шаблий в Instagram.

В нынешнем сезоне 29-летний Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Немо 2012
    online
      Немо 2012, 05.01.2020 21:08
    -2
    Будет играть в одной команде с Морозюком и Абдуллой Дураком - подходящая компания для Гармаша
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.01.2020 21:03
    -2
    Киевского гавнюка слили в унитаз
    Ссылка
    Fair Play
      Fair Play, 05.01.2020 20:52
    0
    Денису клепки не вистачало...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.01.2020 20:48
    0
    Гармаш хоче грати а не тільки гроші отримувати..
    Ссылка
    Fair Play
      Fair Play, 05.01.2020 20:52
    0
    Денису клепки не вистачало...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.01.2020 20:48
    0
    Гармаш хоче грати а не тільки гроші отримувати..
    Ссылка
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