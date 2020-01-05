Агент Гармаша: «Денису в Динамо не хватало игровой практики»

В воскресенье «Динамо» объявило о переходе хавбека Дениса Гармаша в состав турецкого «Ризеспора» на правах аренды до конца сезона.
Агент игрока Вадим Шаблий объясняет это желанием украинца чаще выходить на поле.
«Киевское «Динамо» и турецкий «Ризеспор» достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона».
«У Дениса большое желание играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В «Динамо» ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции для него - важный этап в карьере», - написал Шаблий в Instagram.
В нынешнем сезоне 29-летний Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.
Источник — Instagram
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