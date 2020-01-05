Катерина Бондаренко – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 5 января, украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№1168 WTA) начнет выступления на турнире международной серии в Шэньчжэне.
В первом круге украинка сразится против Мисаки Дои из Японии (№82 WTA). Поединок начнется третьим запуском на корте №2 после матча Крейчикова - Бегу. Ориентировочное начало в 08:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница матча сразится против Чжан Шуай или Магды Линетт.
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Источник — Sport.ua
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