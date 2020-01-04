Шэньчжэнь. Стали известны соперницы Цуренко и Бондаренко

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира международной серии в Шэньчжэне.
Леся Цуренко (№73 WTA) в первом раунде соревнований сыграет против третьей сеяной Элизы Мертенс из Бельгии (№17 WTA).
Еще одна украинка Катерина Бондаренко (№1168 WTA), которая заявилась по «защищенному рейтингу», на старте соревнований сразится против Мисаки Дои из Японии (№82 WTA).
Бондаренко сыграет еще и в парном разряде. Ее напарницей будет Лидия Морозова из Беларуси. В первом круге их ждет непростой матч против дуэта Элиза Мертенс (Бельгия) / Арина Соболенко (Беларусь).
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Источник — Sport.ua
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