23-летний игрок Генгама погиб в автокатастрофе

23-летний французский форвард «Генгама» Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе.

Автомобиль с Жюланом за рулем вылетел за пределы дорожного полотна. Причины трагедии неизвестны.

«Генгам» в трауре. Клуб глубоко опечален, узнав о несчастном случае с игроком Натаэлем Жюланом. В этот трагический день все члены клуба собираются вместе, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаэля», — гласит официальное заявление клуба.

На протяжении карьеры Жюлан также выступал за «Гавр» и «Валансьен».