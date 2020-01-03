23-летний игрок Генгама погиб в автокатастрофе

23-летний французский форвард «Генгама» Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе.
Автомобиль с Жюланом за рулем вылетел за пределы дорожного полотна. Причины трагедии неизвестны.
«Генгам» в трауре. Клуб глубоко опечален, узнав о несчастном случае с игроком Натаэлем Жюланом. В этот трагический день все члены клуба собираются вместе, чтобы выразить свои соболезнования семье Натаэля», — гласит официальное заявление клуба.
На протяжении карьеры Жюлан также выступал за «Гавр» и «Валансьен».
Источник — Twitter
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