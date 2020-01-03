ВИДЕО. Цуренко готовится к турниру в Шэньчжэне

Третья ракетка Украины Леся Цуренко продолжает подготовку в китайском Шэньчжэне к первому для себя турниру в новом сезоне.

«Идеальный день для тенниса», – написала Цуренко в инстаграме.

Напомним, турнир международной серии с призовым фондом в размере $775,000 стартует на следующей неделе.