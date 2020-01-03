ВИДЕО. Цуренко готовится к турниру в Шэньчжэне

Украинская теннисистка готова к дебютным соревнованиям в новом сезоне

  • 03.01.2020 17:26
  • 323 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Цуренко готовится к турниру в Шэньчжэне
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
Третья ракетка Украины Леся Цуренко продолжает подготовку в китайском Шэньчжэне к первому для себя турниру в новом сезоне. 
 
«Идеальный день для тенниса», – написала Цуренко в инстаграме.
 
Напомним, турнир международной серии с призовым фондом в размере $775,000 стартует на следующей неделе.
 
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 03.01.2020 17:30
    0
    Їй вже давно треба було завершити кар'єру,ДНО
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 03.01.2020 17:30
    0
    Їй вже давно треба було завершити кар'єру,ДНО
    Ссылка
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