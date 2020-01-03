ВИДЕО. Цуренко готовится к турниру в Шэньчжэне

Третья ракетка Украины Леся Цуренко продолжает подготовку в китайском Шэньчжэне к первому для себя турниру в новом сезоне.
«Идеальный день для тенниса», – написала Цуренко в инстаграме.
Напомним, турнир международной серии с призовым фондом в размере $775,000 стартует на следующей неделе.
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Источник — Instagram
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