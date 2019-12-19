Новый тренер Цуренко: «Кажется, проблемы позади. Идет движение вверх»

Сильвер Карьюс, новый тренер Леси Цуренко, прокомментировал начало работы с украинской теннисисткой.

«Для меня, как тренера, сотрудничество с Цуренко – это как большой вызов, так и большая ответственность. Я доволен, что у меня появилась такая возможность. Теперь постараюсь хорошо ей воспользоваться, чтобы как можно лучше помочь Цуренко. Если она посчитает, что моя помощь ей подходит, то почему не продолжить наше сотрудничество и дальше?.

Конечно, пока мы не говорим о том, что она в идеальной форме, но работа ведется. Пока мы занимались физической подготовкой и теннисом вместе, теперь будет больше тенниса. Посмотрим, что из этого выйдет. Если все пойдет хорошо, то она будет показывать качественный теннис. Во второй половине 2020 года Леся Цуренко упала в рейтинге, поскольку у нее было много травм и небольших повреждений. Но сейчас, кажется, что это все позади. Идет движение вверх.

У Леси Цуренко очень профессиональная команда, в которую также входят тренер по физической подготовке и физиотерапевт. Они отлично знают свое дело, профессионально подходят к процессу. Мне очень приятно сотрудничать с ними», - сказал 44-летний Карьюс.

Напомним, Цуренко начала год на 27-й позиции в мировом рейтинге, а закончила его на 70-м месте.