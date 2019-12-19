Дмитрий БРИЧЕК: «У меня не было романтических отношений с Цуренко»

Дмитрий Бричек, бывший тренер украинской теннисистки Леси Цуренко, рассказал, почему в 2018 году прекратил с ней работу после пяти лет сотрудничества.

- Как вы пришли к тому, что нужно разойтись и кто был инициатором?

- Примерно за год до расставания у нас уже был непростой период. Всё-таки мы проработали пять с половиной лет вместе и это не очень просто, тем более, когда выходишь на высокий уровень и нужно там держаться. Ты все время в гонке, в стрессе. Мы стали часто ссориться. Где-то я перегибал палку, не справлялся со стрессом. Инициатором расставания была Леся.

Она начала сотрудничество с Альбанези перед Ролан Гаррос, но к нему она готовилась в Киеве. Перед Уимблдоном и перед US Open, она также готовилась в Киеве и я ей помогал в этом, вместе с Олегом Долгошеевым и Андреем Горбаном.

- Многие приписывают вам и Лесе романтические отношения и считают что вы были и есть парой. Приоткройте завесу над этой тайной.

- У нас были очень хорошие дружеские отношения, но романтических отношений у нас не было.

- На Ролан Гаррос Леся высказала такую мысль, что ей грустно от того, что исполнилось 30 лет, а она не достигла чего-то большого в теннисе. На ваш взгляд, ей удалось раскрыть свой потенциал или все же что-то помешало? Травмы, нехватка спонсоров на старте или ещё что-то

- Когда мне исполнилось 30 лет, то у меня тоже было много подобных мыслей.

Каждый человек сталкивается с таким периодом, плюс у спортсменов постоянные стрессы, волнения перед играми. Я думаю, что у каждого есть свой путь и Леся проходит свой. Да у нее не складывалось все гладко, но значит так было нужно, она должна была пройти те испытания, которые прошла, встретить тех людей, которых встретила на пути, чтобы стать лучше, сделать какие-то выводы или ошибки. Насколько она себя реализовала? Я считаю, что она достигла очень больших высот и должна этим гордиться.