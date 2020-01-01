Жозе МОУРИНЬО: «Я был груб с идиотом. Были плохие слова»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент, случившийся в матче АПЛ 21 тура против «Саутгемптона» (0:1)

«Я справедливо получил желтую карточку. Я был груб, но был груб с идиотом. Что именно случилось? Были плохие слова, вот и все», - сказал Моуриньо.