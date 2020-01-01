Жозе МОУРИНЬО: «Я был груб с идиотом. Были плохие слова»

Главный тренер «Тоттенхэма» – о желтой карточке в матче с «Саутгемптоном»

  • 01.01.2020 20:40
  • 2552 просмотра
  • 5 комментариев
Жозе МОУРИНЬО: «Я был груб с идиотом. Были плохие слова»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент, случившийся в матче АПЛ 21 тура против «Саутгемптона» (0:1).
 
Напомним, португальский специалист решил заглянуть в блокнот к тренеру соперника Ральфу Хазенхюттлю, за что был наказан желтой карточкой.
 
«Я справедливо получил желтую карточку. Я был груб, но был груб с идиотом. Что именно случилось? Были плохие слова, вот и все», - сказал Моуриньо.
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Источник — BT Sport

(15 голосов)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 01.01.2020 21:07
    +3
    За "ідіота",тренери Англіі,повинні примусити Особливого прилюдно вибачитись,або бойкотувати.
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    Trollface
    online
      Trollface, 01.01.2020 21:05
    +2
    Похоже его уволят еще до лета.
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    OKs100
    online
      OKs100, 01.01.2020 21:01
    +3
    За такие слова в адрес другого тренера нужно давать дисквал на 20-30 игр.
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    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 01.01.2020 20:59
    -3
    REALIST, 01.01.2020 20:45
    ну, если "идиот" переиграл тебя полностью, - то тут вопрос еще кто есть кто....
    На каком месте идёт Саутгемптон, а на каком Тотенхем?))
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    REALIST
    online
      REALIST, 01.01.2020 20:45
    +5
    ну, если "идиот" переиграл тебя полностью, - то тут вопрос еще кто есть кто....
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 01.01.2020 20:45
    +5
    ну, если "идиот" переиграл тебя полностью, - то тут вопрос еще кто есть кто....
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 01.01.2020 21:07
    +3
    За "ідіота",тренери Англіі,повинні примусити Особливого прилюдно вибачитись,або бойкотувати.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 01.01.2020 21:01
    +3
    За такие слова в адрес другого тренера нужно давать дисквал на 20-30 игр.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.01.2020 21:05
    +2
    Похоже его уволят еще до лета.
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