Жозе МОУРИНЬО: «Я был груб с идиотом. Были плохие слова»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал инцидент, случившийся в матче АПЛ 21 тура против «Саутгемптона» (0:1).
Напомним, португальский специалист решил заглянуть в блокнот к тренеру соперника Ральфу Хазенхюттлю, за что был наказан желтой карточкой.
«Я справедливо получил желтую карточку. Я был груб, но был груб с идиотом. Что именно случилось? Были плохие слова, вот и все», - сказал Моуриньо.
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Источник — BT Sport
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