Сергей СЕМАК: «Ракицкий далек от политики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, обсуждал ли он с Ярославом Ракицким войну в Украине:

«Думаю, у нас схожее мнение по этому вопросу. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда».

В ноябре Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.