Сергей СЕМАК: «Ракицкий далек от политики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, обсуждал ли он с Ярославом Ракицким войну в Украине:
«Думаю, у нас схожее мнение по этому вопросу. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда».
В ноябре Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Чемпионат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.