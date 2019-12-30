Сергей СЕМАК: «Ракицкий далек от политики»

Наставник «Зенита» - о политической позиции Ярослава Ракицкого

  • 30.12.2019 19:45
  • 1031 просмотр
  • 3 комментария
Сергей СЕМАК: «Ракицкий далек от политики»
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, обсуждал ли он с Ярославом Ракицким войну в Украине:

«Думаю, у нас схожее мнение по этому вопросу. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда».

В ноябре Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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Источник — Чемпионат

(2 голоса)

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Комментарии
    nomah2
      nomah2, 30.12.2019 19:52
    +1
    Сергей Семак : Ракицкий - далёкий....
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    scout1202
      scout1202, 30.12.2019 19:52
    +2
    він далекий від всього, що дотичне до України як самостійної і незалежної держави.
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    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 30.12.2019 19:49
    +1
    Скорее он далек от активной мозговой деятельности, а вообще строить из себя что-то нет смысла, он видимо не заметил что шахта Донецк покинула?
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    scout1202
      scout1202, 30.12.2019 19:52
    +2
    він далекий від всього, що дотичне до України як самостійної і незалежної держави.
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    nomah2
      nomah2, 30.12.2019 19:52
    +1
    Сергей Семак : Ракицкий - далёкий....
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 30.12.2019 19:49
    +1
    Скорее он далек от активной мозговой деятельности, а вообще строить из себя что-то нет смысла, он видимо не заметил что шахта Донецк покинула?
    Ссылка
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