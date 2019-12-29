Маррей не сыграет на Australian Open-2020

У экс-первой ракетки мира травма паха

  • 29.12.2019 12:07
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Маррей не сыграет на Australian Open-2020
© instagram.com/andymurray

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей заявил, что не сыграет на Australian Open-2020 из-за травмы паха, которую он получил на Кубке Дэвиса в Мадриде в ноябре:

«Я так много работал, чтобы вновь играть на самом высоком уровне, и очень расстроен из-за того, что не смогу сыграть в Австралии в январе.

После последнего Australian Open, когда я не был уверен, что вообще смогу когда-либо играть, я с нетерпением ожидал возвращения в Австралию, хотел показать все, на что способен. И из-за этого я расстроен еще больше.

К сожалению, недавно у меня возникли новые трудности, и для перестраховки с ними нужно разобраться, прежде чем вновь выходить на корт».

Ранее Маррей получил награду «Возвращение года» от АТР.

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Источник — Australian Open

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