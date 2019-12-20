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Награды ATP: Надаль, Федерер и Маррей получили престижные премии

Объявлены имена победителей ежегодной премии ATP Awards

  • 20.12.2019 01:09
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Награды ATP: Надаль, Федерер и Маррей получили престижные премии
© Twitter. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
Названы имена победителей ежегодной премии ATP Awards.
 
Приз «Возвращение года» (голосовали игроки) получил британец Энди Маррей, в номинации «Прогресс года» победил итальянец Маттео Берреттини, а чемпион Итогового турнира NextGen Янник Синнер из Италии – в категории «Новичок года».
 
Испанцу Рафаэлю Надалю второй год подряд достался приз имени Стефана Эдберга (Stefan Edberg Sportsmanship Award) за профессионализм, честную игру и популяризацию тенниса.
 
По результатам голосования на сайте АТР швейцарцу Роджеру Федереру удалось в 17-й раз подряд завоевать награду «Фаворит болельщиков» в одиночном разряде, а в категории пар американцы Боб и Майк Брайаны стали победителями в этой номинации в 14-й раз.
 
В голосовании своих коллег премию «Тренер года» получил Жиль Сервара, который сотрудничает с Даниилом Медведевым. Также тренеры Тура выбрали Тони Роуча, 74-летнего австралийца, обладателем приза имени Тима Галликсона (Tim Gullikson Career Coach Award).
 
Южноафриканец Кевин Андерсон получит Гуманитарную премию имени Артура Эша от АТР, а австралийский журналист Кортни Уолш – приз имени Рона Букмана за выдающийся вклад в сфере медиа.
 
Теннисисты выбрали и тройку лучших турниров сезона: в категории АТР Мастерс – Индиан-Уэллс (в 6 раз), в категории АТР 500 – турнир в Акапулько (в 3 раз), в категории АТР 250 – турнир в Дохе (в 3 раз за последние 5 лет).
 
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Источник — Большой теннис Украины

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