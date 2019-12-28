Артем ФРАНКОВ: «Хрустальность Ярмоленко раздражает»

Специалист считает, что Мануэль Пеллегрини вскоре покинет пост наставника «Вест Хэма»

  • 28.12.2019 22:23
  • 1397 просмотров
  • 8 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Хрустальность Ярмоленко раздражает»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков считает, что главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини вскоре покинет свой пост. За «Вест Хэм» выступает 30-летний украинский вингер Андрея Ярмоленко.

«Полагаю, Мануэль Пеллегрини все же закончил работу в «Вест Хэме», и Андрею Ярмоленко, если его не продадут, конечно, придется осваиваться под руководством нового тренера. Попутно замечу, что можно сколько угодно сочувствовать нашему футболисту по поводу его многочисленных травм, но это никак не отменяет того, что подобная «хрустальность» раздражает и будет раздражать любого специалиста вне зависимости от национальности и опытности. Что-то нужно с этим делать!», — написал Франков в Telegram.

В поединке 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома проиграл «Лестеру» (1:2). Ярмоленко не принял участия в матче из-за травмы.

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    banderlog78
      banderlog78, 28.12.2019 22:52
    0
    в Робена теж була така проблема.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.12.2019 22:52
    0
    zhyr, 28.12.2019 22:46
    працювати можливо над технікою, ударами і т.п., а от як можна працювати над уникненням травм?
    Тренуючи ті чи інші м'язи, нажаль технічні футболісти не так багато приділяють уваги своїй фізиці
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 28.12.2019 22:46
    0
    pike1, 28.12.2019 22:39
    Поацювати над собою
    працювати можливо над технікою, ударами і т.п., а от як можна працювати над уникненням травм?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 28.12.2019 22:45
    0
    Косоокість АГтьома теж вражає...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.12.2019 22:45
    0
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:42
    не вийде. Пізно вже. Звик до певного сезону. Зінченко - виняток. Причому треба зауважити, що Зінченко входить в десятку найпрацьовитіших і найвитриваліших футболістів, які зараз грають. У Ярмоленка такої витривалості немає.
    Як варіант для тренера - не випускати на весь матч.
    Я з Вами згоден, тому говорю же раз, працювати треба над собою, не на тренуваннях, а окремо і ще більше ніж раніше, 30 це ще не вирок
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:42
    0
    pike1, 28.12.2019 22:39
    Поацювати над собою
    не вийде. Пізно вже. Звик до певного сезону. Зінченко - виняток. Причому треба зауважити, що Зінченко входить в десятку найпрацьовитіших і найвитриваліших футболістів, які зараз грають. У Ярмоленка такої витривалості немає.
    Як варіант для тренера - не випускати на весь матч.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.12.2019 22:39
    0
    zhyr, 28.12.2019 22:36
    який розумний....і що зробити з "хрустальностью"?
    Поацювати над собою
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 28.12.2019 22:36
    0
    який розумний....і що зробити з "хрустальностью"?
    Ссылка
    banderlog78
      banderlog78, 28.12.2019 22:52
    0
    в Робена теж була така проблема.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.12.2019 22:52
    0
    zhyr, 28.12.2019 22:46
    працювати можливо над технікою, ударами і т.п., а от як можна працювати над уникненням травм?
    Тренуючи ті чи інші м'язи, нажаль технічні футболісти не так багато приділяють уваги своїй фізиці
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 28.12.2019 22:46
    0
    pike1, 28.12.2019 22:39
    Поацювати над собою
    працювати можливо над технікою, ударами і т.п., а от як можна працювати над уникненням травм?
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 28.12.2019 22:45
    0
    Косоокість АГтьома теж вражає...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.12.2019 22:45
    0
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:42
    не вийде. Пізно вже. Звик до певного сезону. Зінченко - виняток. Причому треба зауважити, що Зінченко входить в десятку найпрацьовитіших і найвитриваліших футболістів, які зараз грають. У Ярмоленка такої витривалості немає.
    Як варіант для тренера - не випускати на весь матч.
    Я з Вами згоден, тому говорю же раз, працювати треба над собою, не на тренуваннях, а окремо і ще більше ніж раніше, 30 це ще не вирок
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 22:42
    0
    pike1, 28.12.2019 22:39
    Поацювати над собою
    не вийде. Пізно вже. Звик до певного сезону. Зінченко - виняток. Причому треба зауважити, що Зінченко входить в десятку найпрацьовитіших і найвитриваліших футболістів, які зараз грають. У Ярмоленка такої витривалості немає.
    Як варіант для тренера - не випускати на весь матч.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.12.2019 22:39
    0
    zhyr, 28.12.2019 22:36
    який розумний....і що зробити з "хрустальностью"?
    Поацювати над собою
    Ссылка
    zhyr
    online
    zhyr, 28.12.2019 22:36
    0
    який розумний....і що зробити з "хрустальностью"?
    Ссылка
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