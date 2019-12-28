Артем ФРАНКОВ: «Хрустальность Ярмоленко раздражает»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков считает, что главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини вскоре покинет свой пост. За «Вест Хэм» выступает 30-летний украинский вингер Андрея Ярмоленко.

«Полагаю, Мануэль Пеллегрини все же закончил работу в «Вест Хэме», и Андрею Ярмоленко, если его не продадут, конечно, придется осваиваться под руководством нового тренера. Попутно замечу, что можно сколько угодно сочувствовать нашему футболисту по поводу его многочисленных травм, но это никак не отменяет того, что подобная «хрустальность» раздражает и будет раздражать любого специалиста вне зависимости от национальности и опытности. Что-то нужно с этим делать!», — написал Франков в Telegram.

В поединке 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» дома проиграл «Лестеру» (1:2). Ярмоленко не принял участия в матче из-за травмы.