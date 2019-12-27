Барселона откажется от покупки игроков этой зимой

Каталонский клуб слишком сильно потратился на трансферы минувшим летом

  • 27.12.2019 14:44
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Барселона откажется от покупки игроков этой зимой
© ФК Барселона

Каталонская «Барселона» не будет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Такое решение руководство «блаугранас» приняло в связи с тем, что клуб серьезно потратился на покупки минувшим летом.

В летнее трансферное окно «Барселона» купила футболистов на €255 миллионов, продав игроков на €156,4 миллиона.

Таким образом, «Барселона» проведет вторую часть сезона практически тем же составом, что и первую. Каталонскую команду могут покинуть Артуро Видаль, Карлос Аленья и Жан-Клер Тодибо.

«Барселона» уже планирует летние трансферы. Каталонцы намерены подписать форварда. Также трансферная политика «блаугранас» может зависеть от того, останется ли Эрнесто Вальверде на посту главного тренера клуба.

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Источник — Marca

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