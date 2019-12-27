Бетис хочет арендовать хавбека Барселоны

21-летний хавбек каталонской «Барселоны» Карлес Аленья в январское трансферное окно перейдет на правах аренды в «Бетис».

Сообщается, что футболист отправится в аренду до конца сезона, стороны уже согласовали все детали сделки. По информации издания, арендное соглашение не предусматривает права выкупа.

На счету Аленьи 5 матчей за «Барселону» в этом сезоне. Сам футболист хочет покинут каталонский клуб.