Бетис хочет арендовать хавбека Барселоны

21-летний хавбек каталонской «Барселоны» Карлес Аленья в январское трансферное окно перейдет на правах аренды в «Бетис».
Сообщается, что футболист отправится в аренду до конца сезона, стороны уже согласовали все детали сделки. По информации издания, арендное соглашение не предусматривает права выкупа.
На счету Аленьи 5 матчей за «Барселону» в этом сезоне. Сам футболист хочет покинут каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать молодого хавбека «Барселоны».
Источник — Sport.es
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