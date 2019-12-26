Интер хочет подписать молодого хавбека Барселоны

Полузащитник Карлес Аленья, скорее всего, в январе покинет «Барселону».
Как сообщает итальянская пресса, 21-летнего испанца хочет подписать «Интер».
На счету Аленьи 5 матчей за «Барселону» в этом сезоне. Сам футболист хочет покинут каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет купить Маркоса Алонсо.
Источник — Calciomercato
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