Интер хочет подписать Маркоса Алонсо

Конте хочет снова поработать с испанским защитником

  • 25.12.2019 18:03
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Интер хочет подписать Маркоса Алонсо
© Sportskeeda. Маркос Алонсо
Миланский «Интер» хочет подписать защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо.
 
По данным источника, итальянский клуб попытается договориться с игроком в зимнее трансферное окно. «Челси» рассчитывает выручить за Алонсо не менее 40 млн евро.
 
Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте поддержал переезд Алонсо из «Фиорентины» в «Челси», когда возглавлял лондонский клуб. Теперь специалист надеется снова поработать с испанским футболистом в Милане.
 
Сам Алонсо недоволен своим положением в «Челси» и также не против сменить клуб. В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел за «Челси» 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
 
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Источник — La Gazzetta dello Sport

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