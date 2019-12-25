Интер хочет подписать Маркоса Алонсо

Миланский «Интер» хочет подписать защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо.

По данным источника, итальянский клуб попытается договориться с игроком в зимнее трансферное окно. «Челси» рассчитывает выручить за Алонсо не менее 40 млн евро.

Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте поддержал переезд Алонсо из «Фиорентины» в «Челси», когда возглавлял лондонский клуб. Теперь специалист надеется снова поработать с испанским футболистом в Милане.

Сам Алонсо недоволен своим положением в «Челси» и также не против сменить клуб. В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел за «Челси» 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.