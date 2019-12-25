Интер хочет подписать Маркоса Алонсо

Миланский «Интер» хочет подписать защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо.
По данным источника, итальянский клуб попытается договориться с игроком в зимнее трансферное окно. «Челси» рассчитывает выручить за Алонсо не менее 40 млн евро.
Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте поддержал переезд Алонсо из «Фиорентины» в «Челси», когда возглавлял лондонский клуб. Теперь специалист надеется снова поработать с испанским футболистом в Милане.
Сам Алонсо недоволен своим положением в «Челси» и также не против сменить клуб. В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел за «Челси» 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Маркос Алонсо намерен перейти в «Атлетико».
Источник — La Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.