Барселона отдаст Тодибо в аренду

Каталонская «Барселона» в будущем январе хочет отдать в аренду 19-летнего французского защитника Жан-Клера Тодибо. «Блаугранас» не намерены продавать игрока.
Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в минувшем году, но с тех пор принял участие всего в пяти матчах за каталонскую команду. Ранее сообщалось, что в выкупе контракта игрока заинтересованы «Милан» и «Байер».
Футболистом интересуются клубы их Германии, Италии, Англии и Франции.
В текущем сезоне Тодибо провел за «Барселону» 3 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.
Источник — Mundo Deportivo
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