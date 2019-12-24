Барселона отдаст Тодибо в аренду

Каталонский клуб не будет продавать французского защитника

  • 24.12.2019 09:57
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Барселона отдаст Тодибо в аренду
© ФК Барселона. Жан-Клер Тодибо

Каталонская «Барселона» в будущем январе хочет отдать в аренду 19-летнего французского защитника Жан-Клера Тодибо. «Блаугранас» не намерены продавать игрока.

Тодибо перешел в «Барселону» из «Тулузы» в минувшем году, но с тех пор принял участие всего в пяти матчах за каталонскую команду. Ранее сообщалось, что в выкупе контракта игрока заинтересованы «Милан» и «Байер».

Футболистом интересуются клубы их Германии, Италии, Англии и Франции.

В текущем сезоне Тодибо провел за «Барселону» 3 матча во всех турнирах. Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.

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Источник — Mundo Deportivo

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