Мариуполь работает над подписанием форварда

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о том, над усилением какой позиции клуб сейчас работает:
«На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.
По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые «цементируют» команду, придают ей баланс».
Ранее Санин рассказал о том, какие задачи стоят перед «Мариуполем» на вторую половину сезона.
Источник — ФК Мариуполь
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Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
У Зари Леднев Тымчик.
Русин Вернулся.
...там той работы: позвонить Палкин или на "мыло" ему письмо сбросить
Получается всё таки, что это ты ошибка
Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
У Зари Леднев Тымчик.
Русин Вернулся.
Борячук?
Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
У Зари Леднев Тымчик.
Русин Вернулся.
Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
У Зари Леднев Тымчик.
Русин Вернулся.
Борячук?
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