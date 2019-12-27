Мариуполь работает над подписанием форварда

Об этом заявил вице-президент клуба Андрей Санин

  • 27.12.2019 12:19
  • 871 просмотр
  • 7 комментариев
Мариуполь работает над подписанием форварда
© Facebook. Андрей Санин

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о том, над усилением какой позиции клуб сейчас работает:

«На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.

По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые «цементируют» команду, придают ей баланс».

Ранее Санин рассказал о том, какие задачи стоят перед «Мариуполем» на вторую половину сезона.

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Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 27.12.2019 13:15
    0
    trasher87 trasher87, 27.12.2019 13:03
    Считаем
    Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
    У Зари Леднев Тымчик.
    Русин Вернулся.
    А те що Русин грав то ти не рахуєш?І Михайличенка не рахуєш.Викупили,чи може росто дозволили грати тому що це була умова переходу Каравая? І це гравці основи команди Зоря.А де твій транфермаркет нарахував 7 гравців Шахтаря у Маріка напевне ти сам не знаєш.Сікан і Борячук з самого початку сезону в заявці Шахтаря і навіть провели о декілька матчів.Травмований Танковський? Так його тому і не овернули в Шахтар бо травмований.Скільки ігор він провів за Марік?Тому не треба натягувати сову на глобус-з тих хто грає в команді кількість приблизно однакова і у Зорі і у Маріка.Навіть у Зорі в тому плані перевага,всі орендовані є основними гравцями старту,а ось Топалов,Чех,Кащук не є твердими гравцями основи.
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.12.2019 13:13
    -1
    Ого! Работает!
    ...там той работы: позвонить Палкин или на "мыло" ему письмо сбросить
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    Barlowold
      Barlowold, 27.12.2019 13:04
    -1
    ВВВ, 27.12.2019 12:51
    Помилочка це ти!!! В Маріуполі тільки 3 футболіста,орендованих у Шахтаря,не більше ніж у Зорі гравців з Динамо!!!
    Ох и рассказчик, жаль, что трансфермаркет насчитал этих арендованных у шахтёра 7.
    Получается всё таки, что это ты ошибка
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 27.12.2019 13:03
    0
    ВВВ, 27.12.2019 12:51
    Помилочка це ти!!! В Маріуполі тільки 3 футболіста,орендованих у Шахтаря,не більше ніж у Зорі гравців з Динамо!!!
    Считаем
    Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
    У Зари Леднев Тымчик.
    Русин Вернулся.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 27.12.2019 13:01
    0
    Сикан??
    Борячук?
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 27.12.2019 12:51
    0
    nabooo, 27.12.2019 12:40
    К вам закралась досадная ошибочка. Мариуполь не подписывает, он арендует.
    Помилочка це ти!!! В Маріуполі тільки 3 футболіста,орендованих у Шахтаря,не більше ніж у Зорі гравців з Динамо!!!
    Ссылка
    nabooo
      nabooo, 27.12.2019 12:40
    -2
    К вам закралась досадная ошибочка. Мариуполь не подписывает, он арендует.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 27.12.2019 13:15
    0
    trasher87 trasher87, 27.12.2019 13:03
    Считаем
    Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
    У Зари Леднев Тымчик.
    Русин Вернулся.
    А те що Русин грав то ти не рахуєш?І Михайличенка не рахуєш.Викупили,чи може росто дозволили грати тому що це була умова переходу Каравая? І це гравці основи команди Зоря.А де твій транфермаркет нарахував 7 гравців Шахтаря у Маріка напевне ти сам не знаєш.Сікан і Борячук з самого початку сезону в заявці Шахтаря і навіть провели о декілька матчів.Травмований Танковський? Так його тому і не овернули в Шахтар бо травмований.Скільки ігор він провів за Марік?Тому не треба натягувати сову на глобус-з тих хто грає в команді кількість приблизно однакова і у Зорі і у Маріка.Навіть у Зорі в тому плані перевага,всі орендовані є основними гравцями старту,а ось Топалов,Чех,Кащук не є твердими гравцями основи.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 27.12.2019 13:03
    0
    ВВВ, 27.12.2019 12:51
    Помилочка це ти!!! В Маріуполі тільки 3 футболіста,орендованих у Шахтаря,не більше ніж у Зорі гравців з Динамо!!!
    Считаем
    Топалов чех кащук Чурко Танковский. Те что вспомнил уже 5.
    У Зари Леднев Тымчик.
    Русин Вернулся.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 27.12.2019 13:01
    0
    Сикан??
    Борячук?
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 27.12.2019 12:51
    0
    nabooo, 27.12.2019 12:40
    К вам закралась досадная ошибочка. Мариуполь не подписывает, он арендует.
    Помилочка це ти!!! В Маріуполі тільки 3 футболіста,орендованих у Шахтаря,не більше ніж у Зорі гравців з Динамо!!!
    Ссылка
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