Мариуполь работает над подписанием форварда

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о том, над усилением какой позиции клуб сейчас работает:

«На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.

По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые «цементируют» команду, придают ей баланс».

Ранее Санин рассказал о том, какие задачи стоят перед «Мариуполем» на вторую половину сезона.