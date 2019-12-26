Андрей САНИН: «Задача-максимум Мариуполя – третье место»

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о том, какие цели стоят перед командой на вторую половину сезона:
«У нас есть две задачи. Задача-минимум – команда должна быть в первой шестерке. По итогам первой половины сезона она выполнена.
Но есть задача-максимум – это третье место. Здесь мы пока не дотягиваем».
Ранее сообщалось о том, что «Мариуполь» проведет спарринг с «Динамо» Брест.
После 18 туров УПЛ «Мариуполь» идет шестым с 22 очками в активе.
Источник — ФК Мариуполь
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