Андрей САНИН: «Задача-максимум Мариуполя – третье место»

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о том, какие цели стоят перед командой на вторую половину сезона:

«У нас есть две задачи. Задача-минимум – команда должна быть в первой шестерке. По итогам первой половины сезона она выполнена.

Но есть задача-максимум – это третье место. Здесь мы пока не дотягиваем».

Ранее сообщалось о том, что «Мариуполь» проведет спарринг с «Динамо» Брест.

После 18 туров УПЛ «Мариуполь» идет шестым с 22 очками в активе.