Мариуполь проведет спарринг с Динамо-Брест

«Мариуполь» на тренировочных зимних сборах в Турции проведет контрольный матч с белорусским «Динамо-Брест».
Встреча запланирована на 24 января. Напомним, спустя три дня с брестским клубом сыграет «Динамо».
Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Беларуси в 2019 году. За белорусский клуб выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко. Также на контракте экс-игрок сборной Украины Евгений Хачериди.
Ранее сообщалось, что «Мариуполь» рассчитывает подписать новичков и бороться за топ-6.
Источник — Sport.ua
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