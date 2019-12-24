Мариуполь рассчитывает подписать новичков и бороться за топ-6

Тренер считает, что его команда укомплектована не до конца

  • 24.12.2019 22:45
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Мариуполь рассчитывает подписать новичков и бороться за топ-6
© fcmariupol.com

Тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассчитывает, что зимой клуб подпишет новых игроков и команда сможет сможет побороться за топ-6 УПЛ.

— Какие позиции Мариуполю хотелось бы усилить на весеннюю часть чемпионата?
— В первую очередь, хотелось бы подыскать игрока на позицию первого нападающего. Кроме того, нужен игрок в середину поля. Хотелось бы, чтобы по интеллекту он был, как, например, Пихаленок, который одним пасом мог отрезать нескольких соперников и сыграть нестандартно.

— Кто-то покинет вашу команду в ближайшем будущем?
— У нас почти все игроки на контрактах, остаются у нас и ребята из Шахтера. Поэтому расставаться мы ни с кем не планируем. Наоборот, считаю, что у нас самая недоукомплектованная команда Премьер-лиги, и нам нужны новые игроки.

— На весну у Мариуполя задача очевидная – первая шестерка?
— Да, борьба будет ожесточенная и непростая. Календарь у нас непростой, впрочем, таким же он будет и у наших конкурентов. Все будет зависеть от того, как качественно мы проведем зимние сборы, селекцию и подготовимся к весенним матчам. Надо хорошо поработать, чтобы добиться желаемого результата.

«Мариуполь» сейчас занимает 6-е место с 22 очками.

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Источник — zbirna.com

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