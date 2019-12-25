Динамо проведет контрольный матч с Динамо-Брест

Матч состоится 27 января на сборах в Турции

  • 25.12.2019 18:40
  • 1807 просмотров
  • 3 комментария
Динамо проведет контрольный матч с Динамо-Брест
© ФК Динамо-Брест
Киевское «Динамо» на тренировочных зимних сборах в Турции проведет контрольный матч с белорусским «Динамо-Брест».
 
Встреча запланирована на 27 января. За три дня до этого с брестским клубом сыграет «Мариуполь».
 
Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Беларуси в 2019 году. За белорусский клуб выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко. Также на контракте экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди.
 
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Источник — ФК Динамо-Брест

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 25.12.2019 19:30
    0
    Милевского хотят переманить, не иначе
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 25.12.2019 19:22
    -1
    Як раз рівень Динамосурка
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 18:43
    +2
    Миля мяча три положит.неужели и с бульбашами опозорятся?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 25.12.2019 18:43
    +2
    Миля мяча три положит.неужели и с бульбашами опозорятся?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 25.12.2019 19:30
    0
    Милевского хотят переманить, не иначе
    Ссылка
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