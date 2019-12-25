Динамо проведет контрольный матч с Динамо-Брест

Киевское «Динамо» на тренировочных зимних сборах в Турции проведет контрольный матч с белорусским «Динамо-Брест».
Встреча запланирована на 27 января. За три дня до этого с брестским клубом сыграет «Мариуполь».
Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Беларуси в 2019 году. За белорусский клуб выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко. Также на контракте экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди.
Ранее сообщалось, что основная и молодежная команды киевского «Динамо» проведут сборы рядом.
Источник — ФК Динамо-Брест
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