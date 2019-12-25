Динамо проведет контрольный матч с Динамо-Брест

Киевское «Динамо» на тренировочных зимних сборах в Турции проведет контрольный матч с белорусским «Динамо-Брест».

Встреча запланирована на 27 января. За три дня до этого с брестским клубом сыграет «Мариуполь».

Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Беларуси в 2019 году. За белорусский клуб выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок, Алексей Хобленко. Также на контракте экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди.