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Динамо: основная и молодежная команды проведут сборы рядом

Просьба тренера Алексея Михайличенко

  • 21.12.2019 19:25
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Динамо: основная и молодежная команды проведут сборы рядом
© fcdynamo.kiev.ua

После выхода из отпуска в середине января «Динамо» U21 по предварительному плану подготовки пройдет традиционное медицинское обследование и начнет подготовку в Киеве, а именно на загородной клубной базе в Конча-Заспе.

А потом со 2-го по 16-е февраля команда отправится на двухнедельный тренировочный сбор в Турцию, где будет работать рядом с первой клубной командой.

Подробнее о сборе рассказал наставник резервистов Юрий Мороз:

- Что касается сборов, уже все обсуждено и организованно. Решили, когда будут матчи, главное, чтобы на практике погода не помешала. Пожеланием Алексея Михайличенко было то, чтобы молодежная команда проводила сбор тоже в Турции недалеко от первой команды. Считаю, это правильно, если наши футболисты понадобятся, они смогут усилить тренировочный процесс и быть задействованными в играх. Это нормальная практика.

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Источник — ФК Динамо Киев

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