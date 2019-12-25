ФОТО. Эжени Бушар и персонаж рождественского мультфильма

Канадская теннисистка Эжени Бушар накануне католического Рождества опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с героем мультфильма «Гринч». По сценарию фильма Гринч украл Рождество, но потом подобрел и вернул его обратно.
«Единственная рождественская декорация, которую я хочу. Единственная рождественская декорация, которая мне нужна», – подписала фото теннисистка.
Источник — Sport.ua
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