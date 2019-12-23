Карло Анчелотти: хроника пикирующего бомбардировщика

Карло Анчелотти, некогда один из лучших тренеров мира, после отставки из «Наполи», достаточно оперативно нашел себе новое рабочее место. Итальянец трудоустроился в английском «Эвертоне». По официальной информации, 60-летний специалист подписал контракт с ливерпульским клубом аж на четыре с половиной года. Зарплата Анчелотти, по неофициальной информации, составит от 10 до 15 миллионов фунтов в год. Стало быть, «Папа Карло» станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ (круче только Гвардиола, Клопп и Моуринью). Да и, впрочем, и всего мирового тренерского цеха.

Дункан Фергюсон, исполнявший обязанности тренера «ирисок» до назначения Анчелотти, войдет в тренерский штаб итальянца. Шотландец и не скрывал, что возглавлял свою фактически родную команду в качестве временщика. И был готов сразу же уйти в сторону, если появиться на горизонте кандидатура сильного и опытного тренера. Такую боссы ливерпульского клуба увидели в Анчелотти. Переговорный процесс между договаривающимися сторонами прошел быстро – поговаривают, на все про все понадобилось меньше недели. И вот уже улыбающийся Карлито благодарит президента «Эвертона» за поддержку и «понимание того, как завоевать трофеи». И обещает эти самые трофеи начинать завоевывать. Но вот справится ли – по этому поводу слишком много скепсиса.

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«Эвертон» - первый в послемиланской карьере Анчелотти-тренера клуб-середняк. До этого итальянец приглядывался лишь грандам, не размениваясь по мелочам и пустякам. «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария» - подобного послужного списка практически нет ни у кого. Карло стал первым наставником, который был успешен во всех пяти топ-лигах. Но увы, после «Баварии» его карьера пошла на спад.

За многие годы работы на тренерском «электрическом стуле» Анчелотти зарекомендовал себя специалистом «забега на короткие дистанции», а не на «марафонские». Иными словами, у Карло лучше получалось в матчах на вылет, нежели на длинной дистанции чемпионата. Казалось бы, он на протяжении почти двух десятилетий возглавлял лучшие команды Европы, но национальные первенства выигрывал лишь четыре раза. Зато в его карьере тренера две победы в Лиге чемпионов и столько же выигранных Суперкубка УЕФА. Итальянец добыл два «ушастых» Кубка и в бытность футболистом, играя за непобедимый некогда «Милан». Так что в его личном музее трофеев более, чем достаточно. Но за эти долгие и славные годы Анчелотти-тренер так и не смог выработать свою личную философию, свой фирменный стиль. И в этой связи он существенно уступает таким своим коллегам, как Моуринью, Клопп или Гвардиола.

Итальянец долго брал свое за счет непререкаемого авторитета (поначалу сказывалось богатое на победы игроцкое прошлое), умения находить общий язык и с клубным руководством, и с футболистами в раздевалке. И да, футбол он мог поставить любой своей команде. Но тот футбол был заточен скорее «под соперника», нежели «под себя». У Карло не было стиля ни в «Милане», ни в «Реале», ни в «ПСЖ». Ни тем более позже. Но, что самое парадоксальное, он умел ломать, и не обязательно через колено, классно выстроенную тактику оппонентов. Где бы то ни было. Анчелотти в лучшем своем варианте (времен «россонери») был, наверное, одним из самых успешных наставников по «партизанской работе». Его, скорее всего, нельзя ставить в один ряд с тренировавшим в то время «Ювентус» Липпи по части понимания тактики и системы, но Карло как никто другой умел находить червоточинки в работе почти идеального механизма «старой синьоры». Да и не только оной. И да, он всегда мог положиться на поддержку не только лидеров раздевалки, но лидеров на поле. В «Милане» у него под рукой были Мальдини и Шевченко, в «Челси» - Терри и Дрогба, в «Реале» - Криштиану и Рамос. А еще он, по слухам, всегда советовался с ведущими своими игроками по поводу тактики – какую формулу использовать, а какие недостатки вы видите у того или иного соперника, у той или иной команды, а как вас тренировали до меня…И все было хорошо до тех пор, пока такая вот нехитрая методика Анчелотти приносила для его команд результат – прежде всего на международной арене. Но когда Карло начали приглашать для того, чтобы не только держать в порядке и не растерять добытое наследие предыдущими наставниками, но и приумножить, создать что-то новое, тут вот и оказалось, что создать свой личный тренерский бренд Анчелотти не в силах.

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Первые симптомы этой неизлечимой профессиональной болезни проявились уже в «Челси». Итальянцу удалось в первом же своем сезона на «Стэмфорд Бридж» сделать золотой дубль – выиграть и золото АПЛ, и Кубок. Но Абрамович хотел не только этого – босс «пенсионеров» грезил победой в Лиге чемпионов. Для этого, в общем-то, он и позвал Карлито – признанного спеца по игре в плей-офф. Но перестроить «Челси» на новый лад, дать команде новый импульс он не смог. И был оперативно отправлен в отставку. Нечто похожее произошло у него и в «Реале». Со «сливочными» Карло выиграл Лигу чемпионов, но Перес требовал от итальянца построить такой «Реал», который бы мог постоянно побеждать «Барсу» на внутренней арене. Анчелотти не построил, и был вынужден уйти не по своему желанию.

Но главное профессиональное разочарование поджидало его в Мюнхене. В «Баварию» Анчелотти приходил в статусе одного из лучших тренеров мира, а уходил уже с порядком подпорченной «кармой». Все дело в том, что он не смог справиться с этой командой в ее «постгвардиоловский» период. Да, подбор игроков у лучшей немецкой команды был все еще ого-го, что и позволило Анчелотти добыть титул чемпиона страны. Но он не сумел совладать после Пепа с тренировочным процессом. Поговаривают, что Роббен сотоварищи откровенно посмеивались над итальянцем. И не столько из-за его незнания немецкого, сколько из-за его неумения, да простят меня апологеты Анчелотти, строить современный тренировочный процесс. В Мюнхене, впервые в своей карьере, Анчелотти вдрызг разругался с ведущими игроками. То есть, он потерял контроль не только над процессом моделирования тренировочных занятий, но и над футболистами, из авторитета превратившись в брюзгу. Поэтому уход из «Баварии» был неизбежен. Причем уход не по собственному.

После «Баварии» Карло уже, наверное, не мог пойти на повышение. Годы уже не те, методика работы заведомо «олдскульная», да и футболистам сейчас больше нужен тренер-ментор и мотиватор, а не старший брат. И в «Наполи» Анчелотти хотели видеть скорее «вторым Сарри», нежели тем добрым «Папой Карло», который когда-то выигрывал для «Милана» Лигу чемпионов. Де Лаурентис, необузданный босс неаполитанцев, хотел, чтобы опыт и авторитет Анчелотти помогли «Наполи» хотя бы не отставать от «Юве» на внутренней арене. Но главное – чтобы один из самых известных и заслуженных тренеров Италии своего поколения сделал из «партенопеи» европейский бренд. То есть, чтобы «Наполи» стал постоянной мощной боевой единицей в Лиге чемпионов.

Увы, но, как и в «Баварии», «потянуть» сложный игровой механизм после новатора-предшественника Карло не удалось. Он разрушил «саррибол», но взамен не дал чего-то своего, оригинального. Да и не оригинального тоже. Его «Наполи» - это команда и без души, и без мысли. Семь матчей без побед в серии А – и Анчелотти указали на дверь и в Неаполе.

И вот он в «Эвертоне». Это уже ступенька ниже. «Ириски» что-то серьезное выигрывали последний раз в 1995 году (Кубок Англии), на евроарене они лишь мелькают, игры как таковой, а точнее своего стиля у этой команды нет. Она борется за выживание. Да и под рукой априори не будет кого-то типа Лэмпарда или даже Гаттузо. Очень и очень сложная задача для Анчелотти. Он, конечно, молодец, что взялся за нее – новый вызов и все такое. Но должен понимать, что с его нехитрым инструментарием достичь успехов даже на «Гудисон Парке» практически невозможно. Там нужно биться, нужно фонтанировать эмоциями и идеями, нужно смотреть в завтра. Итальянец, похоже, смотрит лишь во вчера.

Поэтому миссия, к сожалению, наверняка невыполнима. Это поздняя осень патриарха.

Валерий ВАСИЛЕНКО