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Дженнаро ГАТТУЗО: «У нас сильная команда, мы начинаем видеть изменения»

Главный тренер «Наполи» – о победе над «Сассуоло»

  • 23.12.2019 03:42
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Дженнаро ГАТТУЗО: «У нас сильная команда, мы начинаем видеть изменения»
© ФК Наполи. Дженнаро Гаттузо
Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.
 
«Мы знаем, что все еще нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.
 
Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль», - сказал Гаттузо.
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Источник — Sky Sport Italia

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