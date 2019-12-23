Дженнаро ГАТТУЗО: «У нас сильная команда, мы начинаем видеть изменения»

«Мы знаем, что все еще нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.

Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль», - сказал Гаттузо.