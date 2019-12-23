Дженнаро ГАТТУЗО: «У нас сильная команда, мы начинаем видеть изменения»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над «Сассуоло» (2:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.
«Мы знаем, что все еще нездоровы, до этого матча не выигрывали два месяца. Я знал, что мы не сможем вылечиться за одну ночь, но у нас сильная команда, и мы начинаем видеть изменения. У нас нет нехватки мастерства. Нужно просто найти баланс и наслаждаться футболом.
Я не хочу говорить со своими игроками, хочу прикоснуться к их душам. Это единственный метод, по которому я работаю. Знаю, что некоторым игрокам может не нравиться, что я кричу на них 24 часа в сутки, но это мой стиль», - сказал Гаттузо.
Источник — Sky Sport Italia
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