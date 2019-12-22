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Первый успех Гаттузо: Наполи вырвал победу у Сассуоло

Решающий гол неаполитанцы забили на 90+4 минуте матча

  • 22.12.2019 23:43
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Первый успех Гаттузо: Наполи вырвал победу у Сассуоло
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22 декабря прошли поединки 17-го тура итальянской Серии A. Первый успех празднует Дженнаро Гаттузо. «Наполи» вырвал победу в гостях у «Сассуоло». Решающий гол неаполитанцы забили на 90+4 минуте матча. Они выиграли впервые за последние 9 матчей.
 
Лидеры Серии A на текущий момент: «Интер» и «Ювентус» (по 42), «Лацио» (36), «Рома» (35). 
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
17-й тур, 22 декабря
 
«Сассуоло» – «Наполи»  1:2
 
Голы: Траоре, 29 (1:0). Аллан, 57 (1:1). Обьянг, 90+4, автогол (1:2).
 
«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Кирьякопулос, Марлон (Романья, 51), Мерт Мюлдюр, Обианг, Данкан (Джуричич, 64), Локателли, Траоре, Капуто, Бога (Маньянелли, 82).
 
«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Луперто (Хюсай, 46), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис (Эльмас, 70), Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 77).
 
Предупреждения: Мариу Руй, 33. Траоре, 37. Локателли, 66. Эльмас, 72.
 
Судья: Киффи (Италия).
 
Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи – Читта-дель-Триколоре».
 
«Парма» – «Брешиа» – 1:1
 
Голы: Балотелли, 72 (0:1). Грасси, 90+2 (1:1).
 
«Лечче» – «Болонья» – 2:3
 
Голы: Орсолини, 43 (0:1). Сориано, 56 (0:2). Орсолини, 66 (0:3). Бабакар, 85 (1:3). Фариас, 90+1 (2:3).
 
 
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Источник — Sport.ua

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