Первый успех Гаттузо: Наполи вырвал победу у Сассуоло

22 декабря прошли поединки 17-го тура итальянской Серии A. Первый успех празднует Дженнаро Гаттузо. «Наполи» вырвал победу в гостях у «Сассуоло». Решающий гол неаполитанцы забили на 90+4 минуте матча. Они выиграли впервые за последние 9 матчей.

Лидеры Серии A на текущий момент: «Интер» и «Ювентус» (по 42), «Лацио» (36), «Рома» (35).

Чемпионат Италии. Серия A

17-й тур, 22 декабря

«Сассуоло» – «Наполи» – 1:2

Голы: Траоре, 29 (1:0). Аллан, 57 (1:1). Обьянг, 90+4, автогол (1:2).

«Сассуоло»: Пеголо, Пелузо, Кирьякопулос, Марлон (Романья, 51), Мерт Мюлдюр, Обианг, Данкан (Джуричич, 64), Локателли, Траоре, Капуто, Бога (Маньянелли, 82).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Луперто (Хюсай, 46), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Руис (Эльмас, 70), Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 77).

Предупреждения: Мариу Руй, 33. Траоре, 37. Локателли, 66. Эльмас, 72.

Судья: Киффи (Италия).

Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи – Читта-дель-Триколоре».

«Парма» – «Брешиа» – 1:1

Голы: Балотелли, 72 (0:1). Грасси, 90+2 (1:1).

«Лечче» – «Болонья» – 2:3

Голы: Орсолини, 43 (0:1). Сориано, 56 (0:2). Орсолини, 66 (0:3). Бабакар, 85 (1:3). Фариас, 90+1 (2:3).

Турнирная таблица Серии A