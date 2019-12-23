Бетис – Атлетико – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Атлетико» со счетом 1:2.
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Атлетико Мадрид
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Бартра (Реал Бетис).
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.