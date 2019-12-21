Реал Бетис

В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» примет «Атлетико». Встреча состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток Хавьера Эстрады Фернандесы прозвучит в 17:00 по Киеву.

После 17-ти сыгранных матчей обе команды занимают разные места в турнирной таблице. Хозяева болтаются в середине, имея 5 очков отставания от зоны еврокубков. Гости идут пятыми и всерьез рассчитывают на первую тройку, расстояние от которой составляет всего 2 очка.

«Бетис» в домашних матчах чувствует себя неплохо, имея 5 побед и 2 ничьих при всего двух поражениях, разница голов 16:12. К слову, оба поражения состоялись в матчах, где «зелено-белые» отыграли как минимум не хуже, просто чуточку не повезло. В двух последних домашних матчах «Бетис» обыграл «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (3:2), поэтому в предстоящей встрече гостям точно легко не будет.

«Атлетико», в свою очередь, на выезде играет не очень уверенно. В восьми матчах было всего 2 победы при 5 ничейных исходах и одном поражении. Ни разу в выездном матче команды Диего Симеоне не было забито более двух мячей, статистика забитых и пропущенных 6:5. Более того, матчи два раза заканчивали со счетом 0:0, как последний с «Вильярреалом». «Красно-белые» имеют довольно внушительное количество моментов, но наконечника атак в виде травмированного Диего Косты им катастрофически не хватает.

В прошлом сезоне «Бетис» на своем поле одолел «Атлетико» с минимальным счетом, а в последних пяти очных встречах было забито всего 5 мячей на двоих. Поэтому ожидаем еще один поединок с небольшим количество голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ2,5 за 1,77.

Ориентировочные стартовые составы: «Бетис»: Васкес, Манди, Феддаль, Бартра, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Морено, Хуакин, Иглесиас, Фекир. «Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Эррера, Партей, Лемар, Мората, Феликс.

22 декабря, воскресенье