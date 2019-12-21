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18-й тур
Реал Бетис
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Атлетико Мадрид
22.12.2019 17:00   ТВ-трансляция: 

Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Один гол может решить исход противостояния

  • 21.12.2019 14:53
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Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© ФК Атлетико Мадрид
В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» примет «Атлетико». Встреча состоится в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», стартовый свисток Хавьера Эстрады Фернандесы прозвучит в 17:00 по Киеву.
 
После 17-ти сыгранных матчей обе команды занимают разные места в турнирной таблице. Хозяева болтаются в середине, имея 5 очков отставания от зоны еврокубков. Гости идут пятыми и всерьез рассчитывают на первую тройку, расстояние от которой составляет всего 2 очка.
 
«Бетис» в домашних матчах чувствует себя неплохо, имея 5 побед и 2 ничьих при всего двух поражениях, разница голов 16:12. К слову, оба поражения состоялись в матчах, где «зелено-белые» отыграли как минимум не хуже, просто чуточку не повезло. В двух последних домашних матчах «Бетис» обыграл «Валенсию» (2:1) и «Атлетик» (3:2), поэтому в предстоящей встрече гостям точно легко не будет.  
 
«Атлетико», в свою очередь, на выезде играет не очень уверенно. В восьми матчах было всего 2 победы при 5 ничейных исходах и одном поражении. Ни разу в выездном матче команды Диего Симеоне не было забито более двух мячей, статистика забитых и пропущенных 6:5. Более того, матчи два раза заканчивали со счетом 0:0, как последний с «Вильярреалом». «Красно-белые» имеют довольно внушительное количество моментов, но наконечника атак в виде травмированного Диего Косты им катастрофически не хватает.
 
В прошлом сезоне «Бетис» на своем поле одолел «Атлетико» с минимальным счетом, а в последних пяти очных встречах было забито всего 5 мячей на двоих. Поэтому ожидаем еще один поединок с небольшим количество голов.
 
Рекомендуемая ставка: ТМ2,5 за 1,77.
 
 
Ориентировочные стартовые составы:
 
«Бетис»: Васкес, Манди, Феддаль, Бартра, Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Морено, Хуакин, Иглесиас, Фекир.
 
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Сауль, Эррера, Партей, Лемар, Мората, Феликс.

22 декабря, воскресенье

«Бетис» – «Атлетико» 
Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua – 1:1
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес

 

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Источник — Sport.ua

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