Атлетико обыграл Бетис на выезде

В поединке 18-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис» со счетом 2:1. В составе команды гостей забитыми мячами отметились Корреа и Мората.
«Бетис» — «Атлетико» — 1:2
Голы: Бартра, 90 — Корреа, 58, Мората, 84
«Бетис»: Роблес, Эмерсон, Манди (Тельо, 83), Бартра, Морено, Гуардадо (Лайнес, 70), Каналес, Фекир, Хоакин, Феддаль, Морон (Иглесиас, 60).
«Атлетико»: Облак, Хименес, Триппьер, Фелипе, Лоди, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 89), Мората.
Предупреждения: Жоау Феликс (42), Манди (51), Томас (55), Мората (67), Бартра (80).
Источник — Sport.ua
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