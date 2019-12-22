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18-й тур
Реал Бетис
1:2
Атлетико Мадрид
22.12.2019, FT   ТВ-трансляция: 

Атлетико обыграл Бетис на выезде

Мадридский клуб добыл три очка в матче 18-го тура Ла Лиги

  • 22.12.2019 18:58
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Атлетико обыграл Бетис на выезде
© ФК Атлетико Мадрид

В поединке 18-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Бетис» со счетом 2:1. В составе команды гостей забитыми мячами отметились Корреа и Мората.

«Бетис» — «Атлетико» — 1:2
Голы: Бартра, 90 — Корреа, 58, Мората, 84

«Бетис»: Роблес, Эмерсон, Манди (Тельо, 83), Бартра, Морено, Гуардадо (Лайнес, 70), Каналес, Фекир, Хоакин, Феддаль, Морон (Иглесиас, 60).
«Атлетико»: Облак, Хименес, Триппьер, Фелипе, Лоди, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 89), Мората.
Предупреждения: Жоау Феликс (42), Манди (51), Томас (55), Мората (67), Бартра (80).

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Источник — Sport.ua

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