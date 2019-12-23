Возняцки и Уильямс впервые сыграют в парном разряде в Окленде

38-летняя американка Серена Уильямс и 29-летняя датчанка Каролин Возняцки подтвердили, что впервые сыграют в парном разряде на ASB Classic в Окленде.
Женские соревнования в Окленде состоятся с 6 по 12 января 2020 года. Цена билетов от 19 долларов.
Ранее сообщалось, что Возняцки завершит карьеру после Australian Open-2020. Каролин является экс-первой ракеткой мира. Суммарно за свою карьеру Возняцки выиграла 30 турниров WTA.
Источник — Sport.ua
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