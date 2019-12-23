Возняцки и Уильямс впервые сыграют в парном разряде в Окленде

38-летняя американка Серена Уильямс и 29-летняя датчанка Каролин Возняцки подтвердили, что впервые сыграют в парном разряде на ASB Classic в Окленде.

Женские соревнования в Окленде состоятся с 6 по 12 января 2020 года. Цена билетов от 19 долларов.