Гений в Бразилии, посмешище в Европе: Габигол снова в топ-форме

Лет 10-15 назад «наследники Роналдо» появлялись в Бразилии почти каждый месяц.

Думается, когда Пеле и Гарринча заканчивали карьеры, все обстояло ровно так же. Стоило какому-нибудь форварду выдать результативный отрезок, как его моментально сравнивали с великими. И нечего винить газетчиков – в конце концов, им тоже нужно на хлеб с маслом.

Но в случае с Габриэлом Барбозой сравнения с Зубастиком имели под собой немалые основания. Парень действительно был из ряда вон – попал в «Сантос» в 8 лет после того, как отгрузил детской команде «Рыб» трешку; с 8 до 16 лет наколотил до 500 голов на футбольных и мини-футбольных полях; в те же 16 лет дебютировал в основном составе «Сантоса» в прощальном матче Неймара.

Тот выход, кстати, был больше, чем просто авансом – так клубные боссы хотели показать преемственность суперзвезд в составе. Да-да, уже тогда в Бразилии никто не сомневался, что Габриэл станет топом.

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К слову, прозвище Габигол закрепилось за парнем лет в 12 – как легко понять, за потрясающую скорострельность.

В первой команде «Сантоса», правда, результативность Барбозы резко упала, но он и играл в основном правого вингера. Вдобавок, в конкурентах какое-то время ходил сам Робиньо – и когда экс-форвард «Реала» усадил Габигола на скамейку, никто в набат не бил.

Тем более, акции проспекта на рынке стремительно росли отчасти благодаря его агенту, отчасти – самому Барбозе. Он, по мнению Globo Esporte, соединял в себе черты главных бразильских талантов тех лет – забивал, как Неймар, отдавал, как Гансо, и бежал, как Лукас Моура.

Твиттер сборной Бразилии

Первый же выход Габигола в футболке сборной Бразилии тоже прошел триумфально – в товарищеском матче против Панамы 19-летний парень забил уже спустя 10 минут после выхода на поле.

«Играть рядом с Дани Алвесом и Кака - это мечта, которая стала реальностью. Я смотрел по телевизору на игру этих парней, а теперь я не только играю рядом с ними, но еще и забиваю. Я буду вспоминать эту игру еще миллион раз, но не потому, что я забил в этой игре, а потому что я играл рядом с Кака», - эмоционально комментировал свой дебют Габриэл.

В тот момент он выглядел ровно так, как и должен был – благодарным 19-летним пареньком, у которого все впереди. Но потом было неровное выступление на победной для Бразилии Олимпиаде в Рио, трансфер в «Интер» за 30 млн евро – и все оборвалось.

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«Дома его называли Габигол, но мы придумали ему другое прозвище – «Габи-нет-гола». Он прибыл к нам с двумя личными редакторами соцсетей и телохранителем, но вообще ничего не делал. Он думал, что может просто стоять на месте, что это мини-футбол. Да, меня быстро уволили, но и у следующего тренера он не заиграл», - говорил спустя год после встречи с Барбозой Франк де Бур.

Твиттер Интера. Габигол

За весь сезон-2016/17 Габриэл сыграл в Серии А только 111 минут в девяти матчах, забив один гол. Он был настолько плох, что с рекордным количеством голосов получил «Золотую урну» – приз худшему игроку чемпионата.

Чтобы избавиться от бразильца, «нерадзурри» отдали его в аренду в «Бенфику», но и там он за полгода лишь раз попал в старт в матче чемпионата, попутно несколько раз засветившись в ночных клубах накануне матчей. И вот после этого у Габигола осталось всего два варианта – ехать в Китай или возвращаться в Бразилию. Он выбрал второе.

В любом случае, в Европе на Габриэле поставили крест. Парень не просто провалился – он оказался абсолютным непрофессионалом, неготовым к конкуренции и физическим нагрузкам. В Италии Габигола если и вспоминали, то только чтобы поиздеваться над боссами «Интера», которые, как тогда казалось, купили «дутую» агентами звезду.

Но проходит всего год – и оплеванный «тиффози» Барбоза в первом же сезоне после возвращения в Бразилию становится лучшим бомбардиром чемпионата с 18 голами!

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И это было только начало. То, что показывает Габриэл в 2019-м – это уровень лучших центрфорвардов планеты, не меньше.

25 голов в 29 матчах чемпионата Бразилии – на секунду, новый рекорд «Фламенго». Предыдущее достижение принадлежало еще Зико и продержалось почти 40 лет.

Также на счету Габигола 7 голов в 12 матчах чемпионата штата, 2 мяча в 4 играх Кубка и 9 голов в 12 поединках Копа Либертадорес, в том числе решающий дубль в компенсированное время в финале против «Ривер Плейта». Эшелонированная оборона аргентинцев играла с Габриэлом предельно плотно, но в решающий момент тот проявил все свои сильнейшие качества.

Во-первых, Барбоза бесподобно выбирает позицию в штрафной. Во-вторых, реализует почти все, что создают партнеры, не промахиваясь из пределов штрафной. Ну и в-третьих, Габигол сильно добавил в единоборствах, которых предпочитал избегать на ранних стадиях карьеры. Это и погубило «Ривер Плейт» на 93-й минуте.

Габриэл говорит, что сейчас он «другой, более зрелый игрок», и за эту трансформацию благодарит тренера Жорже Жезуша. 65-летний португалец возглавил «Фламенго» прошлым летом и под его руководством команда выиграла 25 из 32 матчей чемпионата, став вторым коллективом в истории, который в одном сезоне выиграл и Серию А, и Либертадорес. Ранее такое удавалось только «Сантосу» с Пеле в далеком 1963-м.

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Определенно, рациональное зерно в словах Барбозы есть – при Жезуше он показывает лучший футбол в карьере. Но были в его прогрессе и другие факторы – элитные партнеры (Жерсон, Арраскаэта, Бруно Энрике, Рафинья, Филипе Луис, Диего), подходящий стиль игры (форвард у «Менгао» имеет много свободы и перемещается по всему фронту атак) и, что особенно важно, статус суперзвезды.

Есть такой сорт людей, которые показывают свои лучшие качества только если их носят на руках, и категорически не понимают, как другие могут не видеть их величия. Вот Габигол – как раз из таких.

Попав в «Интер», он опешил, когда тренер выбрал не его, а Икарди, Паласио и Эдера. Та же история повторилась и в «Бенфике», где конкурировать нужно было с Жонасом, Сеферовичем и Хименесом. А вот во «Фламенго», где Габигол – священная корова и безусловный кумир трибун, он моментально начал творить историю.

Последнее время бразилец, кстати, часто нахваливает АПЛ и конкретно «Ливерпуль». Губа, что называется, не дура, но с таким эго иначе и быть не могло. Другое дело, что на «Энфилде» сидят не дураки, и даже если Габигол феерически выиграет сегодняшний финал клубного чемпионата мира для «Фламенго», это ничего не изменит.

В конце концов, все и так знают: когда Барбоза в тонусе, более опасного форварда сложно представить. Бразилец умеет и головой сыграть, и борьбу выиграть, и забить с обеих ног, и отпасует, если будет возможность. Ван Дейку и компании нельзя терять концентрацию ни на секунду – Габигол как никто умеет пользоваться ошибками.

Но одно дело забивать «Ливерпулю», а другое – играть за «Ливерпуль». Увы, но репутация Барбозы так подмочена, что даже если он вернется в Европу, начинать ему придется с середняков. Слухи о переговорах с «Вест Хэмом» выглядят небеспочвенно: ни один большой клуб не станет подстраиваться под игрока с настолько неоднозначным бекграундом.

А раз так, то Габиголу следует хорошенько подумать над мольбами фанатов «Фламенго» остаться в клубе еще на сезон-другой. В конце концов, сегодня он пребывает на пике своей карьеры, выиграл два трофея и вернулся в сборную. Менять все это на конкуренцию с Ярмоленко, мягко говоря, не самое очевидное решение.

Роман СИНЧУК