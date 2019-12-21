Войти или Зарегистрироваться

Гений в Бразилии, посмешище в Европе: Габигол снова в топ-форме

И, похоже, он готов предпринять вторую попытку покорить Старый Свет

  • 21.12.2019 11:41
  • 4595 просмотров
  • 0 комментариев
Гений в Бразилии, посмешище в Европе: Габигол снова в топ-форме
© ФК Фламенго. Габигол

Лет 10-15 назад «наследники Роналдо» появлялись в Бразилии почти каждый месяц.

Думается, когда Пеле и Гарринча заканчивали карьеры, все обстояло ровно так же. Стоило какому-нибудь форварду выдать результативный отрезок, как его моментально сравнивали с великими. И нечего винить газетчиков – в конце концов, им тоже нужно на хлеб с маслом.

Но в случае с Габриэлом Барбозой сравнения с Зубастиком имели под собой немалые основания. Парень действительно был из ряда вон – попал в «Сантос» в 8 лет после того, как отгрузил детской команде «Рыб» трешку; с 8 до 16 лет наколотил до 500 голов на футбольных и мини-футбольных полях; в те же 16 лет дебютировал в основном составе «Сантоса» в прощальном матче Неймара.

Тот выход, кстати, был больше, чем просто авансом – так клубные боссы хотели показать преемственность суперзвезд в составе. Да-да, уже тогда в Бразилии никто не сомневался, что Габриэл станет топом.

***

К слову, прозвище Габигол закрепилось за парнем лет в 12 – как легко понять, за потрясающую скорострельность.

В первой команде «Сантоса», правда, результативность Барбозы резко упала, но он и играл в основном правого вингера. Вдобавок, в конкурентах какое-то время ходил сам Робиньо – и когда экс-форвард «Реала» усадил Габигола на скамейку, никто в набат не бил.

Тем более, акции проспекта на рынке стремительно росли отчасти благодаря его агенту, отчасти – самому Барбозе. Он, по мнению Globo Esporte, соединял в себе черты главных бразильских талантов тех лет – забивал, как Неймар, отдавал, как Гансо, и бежал, как Лукас Моура.

Твиттер сборной Бразилии

Первый же выход Габигола в футболке сборной Бразилии тоже прошел триумфально – в товарищеском матче против Панамы 19-летний парень забил уже спустя 10 минут после выхода на поле.

«Играть рядом с Дани Алвесом и Кака - это мечта, которая стала реальностью. Я смотрел по телевизору на игру этих парней, а теперь я не только играю рядом с ними, но еще и забиваю. Я буду вспоминать эту игру еще миллион раз, но не потому, что я забил в этой игре, а потому что я играл рядом с Кака», - эмоционально комментировал свой дебют Габриэл.

В тот момент он выглядел ровно так, как и должен был – благодарным 19-летним пареньком, у которого все впереди. Но потом было неровное выступление на победной для Бразилии Олимпиаде в Рио, трансфер в «Интер» за 30 млн евро – и все оборвалось.

***

«Дома его называли Габигол, но мы придумали ему другое прозвище – «Габи-нет-гола». Он прибыл к нам с двумя личными редакторами соцсетей и телохранителем, но вообще ничего не делал. Он думал, что может просто стоять на месте, что это мини-футбол. Да, меня быстро уволили, но и у следующего тренера он не заиграл», - говорил спустя год после встречи с Барбозой Франк де Бур.

Твиттер Интера. Габигол

За весь сезон-2016/17 Габриэл сыграл в Серии А только 111 минут в девяти матчах, забив один гол. Он был настолько плох, что с рекордным количеством голосов получил «Золотую урну» – приз худшему игроку чемпионата.

Чтобы избавиться от бразильца, «нерадзурри» отдали его в аренду в «Бенфику», но и там он за полгода лишь раз попал в старт в матче чемпионата, попутно несколько раз засветившись в ночных клубах накануне матчей. И вот после этого у Габигола осталось всего два варианта – ехать в Китай или возвращаться в Бразилию. Он выбрал второе.

В любом случае, в Европе на Габриэле поставили крест. Парень не просто провалился – он оказался абсолютным непрофессионалом, неготовым к конкуренции и физическим нагрузкам. В Италии Габигола если и вспоминали, то только чтобы поиздеваться над боссами «Интера», которые, как тогда казалось, купили «дутую» агентами звезду.

Но проходит всего год – и оплеванный «тиффози» Барбоза в первом же сезоне после возвращения в Бразилию становится лучшим бомбардиром чемпионата с 18 голами!

***

И это было только начало. То, что показывает Габриэл в 2019-м – это уровень лучших центрфорвардов планеты, не меньше.

25 голов в 29 матчах чемпионата Бразилии – на секунду, новый рекорд «Фламенго». Предыдущее достижение принадлежало еще Зико и продержалось почти 40 лет.

Также на счету Габигола 7 голов в 12 матчах чемпионата штата, 2 мяча в 4 играх Кубка и 9 голов в 12 поединках Копа Либертадорес, в том числе решающий дубль в компенсированное время в финале против «Ривер Плейта». Эшелонированная оборона аргентинцев играла с Габриэлом предельно плотно, но в решающий момент тот проявил все свои сильнейшие качества.

Во-первых, Барбоза бесподобно выбирает позицию в штрафной. Во-вторых, реализует почти все, что создают партнеры, не промахиваясь из пределов штрафной. Ну и в-третьих, Габигол сильно добавил в единоборствах, которых предпочитал избегать на ранних стадиях карьеры. Это и погубило «Ривер Плейт» на 93-й минуте.

Габриэл говорит, что сейчас он «другой, более зрелый игрок», и за эту трансформацию благодарит тренера Жорже Жезуша. 65-летний португалец возглавил «Фламенго» прошлым летом и под его руководством команда выиграла 25 из 32 матчей чемпионата, став вторым коллективом в истории, который в одном сезоне выиграл и Серию А, и Либертадорес. Ранее такое удавалось только «Сантосу» с Пеле в далеком 1963-м.

***

Определенно, рациональное зерно в словах Барбозы есть – при Жезуше он показывает лучший футбол в карьере. Но были в его прогрессе и другие факторы – элитные партнеры (Жерсон, Арраскаэта, Бруно Энрике, Рафинья, Филипе Луис, Диего), подходящий стиль игры (форвард у «Менгао» имеет много свободы и перемещается по всему фронту атак) и, что особенно важно, статус суперзвезды.

Есть такой сорт людей, которые показывают свои лучшие качества только если их носят на руках, и категорически не понимают, как другие могут не видеть их величия. Вот Габигол – как раз из таких.

Попав в «Интер», он опешил, когда тренер выбрал не его, а Икарди, Паласио и Эдера. Та же история повторилась и в «Бенфике», где конкурировать нужно было с Жонасом, Сеферовичем и Хименесом. А вот во «Фламенго», где Габигол – священная корова и безусловный кумир трибун, он моментально начал творить историю.

Последнее время бразилец, кстати, часто нахваливает АПЛ и конкретно «Ливерпуль». Губа, что называется, не дура, но с таким эго иначе и быть не могло. Другое дело, что на «Энфилде» сидят не дураки, и даже если Габигол феерически выиграет сегодняшний финал клубного чемпионата мира для «Фламенго», это ничего не изменит.

В конце концов, все и так знают: когда Барбоза в тонусе, более опасного форварда сложно представить. Бразилец умеет и головой сыграть, и борьбу выиграть, и забить с обеих ног, и отпасует, если будет возможность. Ван Дейку и компании нельзя терять концентрацию ни на секунду – Габигол как никто умеет пользоваться ошибками.

Но одно дело забивать «Ливерпулю», а другое – играть за «Ливерпуль». Увы, но репутация Барбозы так подмочена, что даже если он вернется в Европу, начинать ему придется с середняков. Слухи о переговорах с «Вест Хэмом» выглядят небеспочвенно: ни один большой клуб не станет подстраиваться под игрока с настолько неоднозначным бекграундом.

А раз так, то Габиголу следует хорошенько подумать над мольбами фанатов «Фламенго» остаться в клубе еще на сезон-другой. В конце концов, сегодня он пребывает на пике своей карьеры, выиграл два трофея и вернулся в сборную. Менять все это на конкуренцию с Ярмоленко, мягко говоря, не самое очевидное решение.

Роман СИНЧУК

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности