Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд

В среду, 18 декабря, в конференц-зале Дома футбола состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020 среди женских команд.
Пары 1/4 финала
Базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины среди женщин – 18 марта 2020 года. Команды, указанные первыми в парах, сыграют матчи дома.
Источник — Sport.ua
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