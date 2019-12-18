Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 18 декабря, в конференц-зале Дома футбола состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020 среди женских и мужских команд.
Формирование пар женских коллективов начнется в 13.00, после чего пройдет жеребьевка мужского турнира.
Участники 1/4 финала Кубка Украины-2019/2020 среди мужчин: «Динамо», «Десна», «Александрия», «Мариуполь», «Ворскла» (все - Премьер-лига), «Ингулец», «Минай» (обе команды - Первая лига) и «Альянс» (Вторая лига).
Напомним, финал Кубка Украины-2020 пройдет в Тернополе. Ранее сообщалось, что базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.
В церемонии примут участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина»-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Если ДК умудрится в кубке протереть , то Суркис вообще должен в монахи подстричься
Даешь Альянс -Динамо и поражение тандема "шлимазл-рыба" по пенальти.
А я готов предоставить "тренеру" тезисы для послематчевой прессухи
-у меня нет претензии к ребятам по самоотдаче
-в футболе иногда такое происходит
-надо играть с первой минуты,а мы были несконцентрированными,потому пропустили на 1-й минуте нелепый гол
-надо спокойно во всем разобраться и двигаться дальше
....
По особой просьбе могу набросать еще с десяток подобной пурги,что он обычно несет
-
Если ДК умудрится в кубке протереть , то Суркис вообще должен в монахи подстричься
Даешь Альянс -Динамо и поражение тандема "шлимазл-рыба" по пенальти.
А я готов предоставить "тренеру" тезисы для послематчевой прессухи
-у меня нет претензии к ребятам по самоотдаче
-в футболе иногда такое происходит
-надо играть с первой минуты,а мы были несконцентрированными,потому пропустили на 1-й минуте нелепый гол
-надо спокойно во всем разобраться и двигаться дальше
....
По особой просьбе могу набросать еще с десяток подобной пурги,что он обычно несет
-
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