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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Церемония состоится 18 декабря в 13:00

  • 18.12.2019 13:05
  • 12491 просмотр
  • 4 комментария
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ
В среду, 18 декабря, в конференц-зале Дома футбола состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины-2019/2020 среди женских и мужских команд.
 
Формирование пар женских коллективов начнется в 13.00, после чего пройдет жеребьевка мужского турнира.
 
Участники 1/4 финала Кубка Украины-2019/2020 среди мужчин: «Динамо», «Десна», «Александрия», «Мариуполь», «Ворскла» (все - Премьер-лига), «Ингулец», «Минай» (обе команды - Первая лига) и «Альянс» (Вторая лига).
 
Напомним, финал Кубка Украины-2020 пройдет в Тернополе. Ранее сообщалось, что базовая дата проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта 2020 года.
 
В церемонии примут участие победительница конкурса красоты «Мисс Украина»-2018 Леонила Гузь и известный футбольный журналист, телеведущий Игорь Цыганик.
 

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:22
    +3
    Ну в принципе не было сомнений что или Десна или Александрия, хотя тут уже должно быть пофиг.
    Если ДК умудрится в кубке протереть , то Суркис вообще должен в монахи подстричься
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 18.12.2019 13:22
    +1
    С Александрией в Киеве. Нормас
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 18.12.2019 13:20
    +1
    Динамо-Александрия
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 18.12.2019 13:00
    0
    Кому чудо-тренер еще не проигрывал?
    Даешь Альянс -Динамо и поражение тандема "шлимазл-рыба" по пенальти.
    А я готов предоставить "тренеру" тезисы для послематчевой прессухи
    -у меня нет претензии к ребятам по самоотдаче
    -в футболе иногда такое происходит
    -надо играть с первой минуты,а мы были несконцентрированными,потому пропустили на 1-й минуте нелепый гол
    -надо спокойно во всем разобраться и двигаться дальше
    ....
    По особой просьбе могу набросать еще с десяток подобной пурги,что он обычно несет
    -
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 13:22
    +3
    Ну в принципе не было сомнений что или Десна или Александрия, хотя тут уже должно быть пофиг.
    Если ДК умудрится в кубке протереть , то Суркис вообще должен в монахи подстричься
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 18.12.2019 13:22
    +1
    С Александрией в Киеве. Нормас
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 18.12.2019 13:20
    +1
    Динамо-Александрия
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 18.12.2019 13:00
    0
    Кому чудо-тренер еще не проигрывал?
    Даешь Альянс -Динамо и поражение тандема "шлимазл-рыба" по пенальти.
    А я готов предоставить "тренеру" тезисы для послематчевой прессухи
    -у меня нет претензии к ребятам по самоотдаче
    -в футболе иногда такое происходит
    -надо играть с первой минуты,а мы были несконцентрированными,потому пропустили на 1-й минуте нелепый гол
    -надо спокойно во всем разобраться и двигаться дальше
    ....
    По особой просьбе могу набросать еще с десяток подобной пурги,что он обычно несет
    -
    Ссылка
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