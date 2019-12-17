Лимож. Козлова не смогла преодолеть первый раунд

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) уступила в первом круге турнира WTA с призовым фондом $115,000 в Лиможе (Франция).
В первом матче 25-летняя украинка в двух сетах проиграла Джессике Понше (№197) из Франции. Игра завершилась со счетом 5:7, 5:7.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская – в заявке на турнир в Аделаиде.
Источник — Sport.ua
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