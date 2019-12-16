Лимож. Стала известна первая соперница Козловой

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№91 WTA) сыграет на турнире WTA с призовым фондом $115,000 в Лиможе (Франция).
Согласно жребию, в первом круге 25-летняя украинка должна встретиться с одной из победительниц квалификации. Ее соперницей стала Джессика Понше (№197) из Франции.
Соревнования в Лиможе пройдут 16 по 22 декабря.
Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская – в заявке на турнир в Аделаиде.
Источник — Sport.ua
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