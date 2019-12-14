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Снигур не сумела выиграть финал на турнире в Дубае

В матче за титул украинская теннисистка в двух сетах уступила румынке Ане Богдан

  • 14.12.2019 14:11
  • 1395 просмотров
  • 3 комментария
Снигур не сумела выиграть финал на турнире в Дубае
© alhabtoortennis. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) не смогла победить в дебютном для себя финале 100-тысячника ITF в Дубае.
 
В матче за титул 17-летняя украинка в двух сетах уступила румынке Ане Богдан (№121 WTA). 
 
Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 1:6, 2:6
 
Напомним, по ходу турнира Дарья, которая стартовала в квалификации, обыграла двух теннисисток из первой сотни – россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA) и Кристину Младенович из Франции (№38 WTA). Это были первые победы украинки над представительницами топ-100 рейтинга WTA.
 
Отметим, что благодаря выходу в финал, Снигур с новой недели поднимется на 237-е место в мировом рейтинге, став восьмой ракеткой Украины. 
 
Богдан, в свою очередь, добавит 16 позиций, не позволив Катарине Завацкой обновить рекорд в мировой классификации (украинка останется 107-й).
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    online
    Sashamar, 14.12.2019 15:05
    +1
    Ну програла і програла, прикро тільки, що безпорадно (бачив другий сет, "душераздирающее зрелище", як казав відомий віслючок). Мабуть, дійсно сили скінчилися. Як наслідки - Богдан обійшла Завацьку і Снігур не увійшла до другої сотні, це була б гарантована кваліфікація АО. Але ще не вечір!
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    vital
    online
      vital, 14.12.2019 14:32
    +4
    Турнір Даші можна занести в актив. По ходу тірніру українка обіграла Потапову і Младенович. У фіналі боротьби, на жаль, не вийшли. Снігур грала 7-ий матч за тиждень, без жодного дня відпочинку, тому питання фізичної втоми для українки є актуальним. До того може й перехвилювалась 17-річна дівчина. Радує психологічна стійкість Даші, а от із подачею поки змін на краще не видно. Також Снігур бракує варіативності в грі.
    У Даші з командою ще багато роботи попереду, але поступово за наполегливої праці і професійним тренером все може бути, хоч і антропонометрія в Снігур в порівнянні з іншими нашими юніорками не така хороша.
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    Vladlen
      Vladlen, 14.12.2019 14:24
    +3
    Не хватило Снигур сил на финал, 7 игр за неделю не каждая взрослая теннисистка выдержит, а тут 17 летняя девочка, для которой это самый крупный финал в карьере, немного не пошло по ее сценарию и она посыпалась. Конечно и сопернице надо отдать должное, она была очень настроена на финал, практически не допускала ошибок и подача была на высоком уровне. Но в будущее смотрим с оптимизмом, еще бы подачу усилить и можно играть с сильными теннисистками.
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    vital
    online
      vital, 14.12.2019 14:32
    +4
    Турнір Даші можна занести в актив. По ходу тірніру українка обіграла Потапову і Младенович. У фіналі боротьби, на жаль, не вийшли. Снігур грала 7-ий матч за тиждень, без жодного дня відпочинку, тому питання фізичної втоми для українки є актуальним. До того може й перехвилювалась 17-річна дівчина. Радує психологічна стійкість Даші, а от із подачею поки змін на краще не видно. Також Снігур бракує варіативності в грі.
    У Даші з командою ще багато роботи попереду, але поступово за наполегливої праці і професійним тренером все може бути, хоч і антропонометрія в Снігур в порівнянні з іншими нашими юніорками не така хороша.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 14.12.2019 14:24
    +3
    Не хватило Снигур сил на финал, 7 игр за неделю не каждая взрослая теннисистка выдержит, а тут 17 летняя девочка, для которой это самый крупный финал в карьере, немного не пошло по ее сценарию и она посыпалась. Конечно и сопернице надо отдать должное, она была очень настроена на финал, практически не допускала ошибок и подача была на высоком уровне. Но в будущее смотрим с оптимизмом, еще бы подачу усилить и можно играть с сильными теннисистками.
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 14.12.2019 15:05
    +1
    Ну програла і програла, прикро тільки, що безпорадно (бачив другий сет, "душераздирающее зрелище", як казав відомий віслючок). Мабуть, дійсно сили скінчилися. Як наслідки - Богдан обійшла Завацьку і Снігур не увійшла до другої сотні, це була б гарантована кваліфікація АО. Але ще не вечір!
    Ссылка
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