Снигур не сумела выиграть финал на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) не смогла победить в дебютном для себя финале 100-тысячника ITF в Дубае.

В матче за титул 17-летняя украинка в двух сетах уступила румынке Ане Богдан (№121 WTA).

Дубай. Финал

Дарья Снигур (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 1:6, 2:6

Отметим, что благодаря выходу в финал, Снигур с новой недели поднимется на 237-е место в мировом рейтинге, став восьмой ракеткой Украины.

Богдан, в свою очередь, добавит 16 позиций, не позволив Катарине Завацкой обновить рекорд в мировой классификации (украинка останется 107-й).