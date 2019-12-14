Снигур не сумела выиграть финал на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) не смогла победить в дебютном для себя финале 100-тысячника ITF в Дубае.
В матче за титул 17-летняя украинка в двух сетах уступила румынке Ане Богдан (№121 WTA).
Дубай. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 1:6, 2:6
Напомним, по ходу турнира Дарья, которая стартовала в квалификации, обыграла двух теннисисток из первой сотни – россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA) и Кристину Младенович из Франции (№38 WTA). Это были первые победы украинки над представительницами топ-100 рейтинга WTA.
Отметим, что благодаря выходу в финал, Снигур с новой недели поднимется на 237-е место в мировом рейтинге, став восьмой ракеткой Украины.
Богдан, в свою очередь, добавит 16 позиций, не позволив Катарине Завацкой обновить рекорд в мировой классификации (украинка останется 107-й).
Источник — Sport.ua
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У Даші з командою ще багато роботи попереду, але поступово за наполегливої праці і професійним тренером все може бути, хоч і антропонометрія в Снігур в порівнянні з іншими нашими юніорками не така хороша.
У Даші з командою ще багато роботи попереду, але поступово за наполегливої праці і професійним тренером все може бути, хоч і антропонометрія в Снігур в порівнянні з іншими нашими юніорками не така хороша.
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