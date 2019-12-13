Дубай. Снигур обыграла Младенович и вышла в финал

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.
17-летняя украинка в матче 1/2 финала обыграла Кристину Младенович из Франции (№38 WTA)
Дубай. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 7:6(6)
Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа в карьере Дарьи. Ранее на турнире она уже обыграла одну теннисистку из топ-100 – россиянку Анастасию Потапову.
В финале Снигур сыграет против Аны Богдан из Румынии (№121 WTA).
С новой недели украинка поднимется в топ-250 мирового рейтинга, в случае победа в финале – дебютирует в топ-200.
Источник — Sport.ua
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Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
Из плюсов:
1) очень хорошее движение..... Просто супер... Младенович включала весь свой богатый арсенал подрезок, дропов, полусвеч... Постоянно меняла, ритм, каняла Дашу по корту. Той хоть бы хны... Все тянула
2) стабильность. Играла практически без НО... Ну, только в последних геймах немного было, что естественно. Даже когда Младенович включилась на все 100, ничего просто так ей не отдавала... Той приходилось все выгрызать с боем
3) Играет хоть и не остро, но очень плотно, под заднюю линию и плевать на все ухищрения соперницы. В общем то, что Даша умеет, делает она на 100%
4) Стабильная подача
5) Психов в стиле Марты Костюк не заметил... Даже когда Младенович стала ломать ее не слабо. Ну, разок припомню что-то махнула рукой в сторону трибун... Но то ерунда. В общем, производит впечатление уравновешенной и целеустремленной девочки.
Из минусов:
1) ограниченный технический арсенал. Припоминаю только один выход к сетке и неудачный, один укороченный, очень печальный. Слайсы, смены ритма практически отсутствуют... Даша - прямо полный антипод Младенович))
2) Слабоватая подача.... Стабильность - это хорошо, но над вариативностью и остротой надо работать
3) Механистичность. Повторюсь, играет очень очень стабильно, плотно, но однообразно. Ну, возможно это следствие минуса №1
В общем, Даша очень даже не безнадежна. Несмотря на техническую ограниченность, Даша имеет свои неслабые козыри.... Да и ограниченность эту техническую можно ограничивать... Какие наши годы!
Прогнозирую, что если без травм, тьфу 3 раза, Даша вырастет в хорошую теннисистку.
Зрозуміло, що Кікі, мабуть, розраховувала просто трохи зрубати шейхської капусти паралельно з відпочинком. Але... це ж Младеновіч!
Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
Зрозуміло, що Кікі, мабуть, розраховувала просто трохи зрубати шейхської капусти паралельно з відпочинком. Але... це ж Младеновіч!
Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
Из плюсов:
1) очень хорошее движение..... Просто супер... Младенович включала весь свой богатый арсенал подрезок, дропов, полусвеч... Постоянно меняла, ритм, каняла Дашу по корту. Той хоть бы хны... Все тянула
2) стабильность. Играла практически без НО... Ну, только в последних геймах немного было, что естественно. Даже когда Младенович включилась на все 100, ничего просто так ей не отдавала... Той приходилось все выгрызать с боем
3) Играет хоть и не остро, но очень плотно, под заднюю линию и плевать на все ухищрения соперницы. В общем то, что Даша умеет, делает она на 100%
4) Стабильная подача
5) Психов в стиле Марты Костюк не заметил... Даже когда Младенович стала ломать ее не слабо. Ну, разок припомню что-то махнула рукой в сторону трибун... Но то ерунда. В общем, производит впечатление уравновешенной и целеустремленной девочки.
Из минусов:
1) ограниченный технический арсенал. Припоминаю только один выход к сетке и неудачный, один укороченный, очень печальный. Слайсы, смены ритма практически отсутствуют... Даша - прямо полный антипод Младенович))
2) Слабоватая подача.... Стабильность - это хорошо, но над вариативностью и остротой надо работать
3) Механистичность. Повторюсь, играет очень очень стабильно, плотно, но однообразно. Ну, возможно это следствие минуса №1
В общем, Даша очень даже не безнадежна. Несмотря на техническую ограниченность, Даша имеет свои неслабые козыри.... Да и ограниченность эту техническую можно ограничивать... Какие наши годы!
Прогнозирую, что если без травм, тьфу 3 раза, Даша вырастет в хорошую теннисистку.
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