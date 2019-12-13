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Дубай. Снигур обыграла Младенович и вышла в финал

17-летняя украинка одержала самую высокорейтинговую победу в карьере

  • 13.12.2019 15:31
  • 2443 просмотра
  • 6 комментариев
Дубай. Снигур обыграла Младенович и вышла в финал
© btu.org.ua. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.
 
17-летняя украинка в матче 1/2 финала обыграла Кристину Младенович из Франции (№38 WTA)
 
Дубай. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 6:3, 7:6(6)
 
 
Отметим, что это была самая высокорейтинговая победа в карьере Дарьи. Ранее на турнире она уже обыграла одну теннисистку из топ-100 – россиянку Анастасию Потапову.
 
В финале Снигур сыграет против Аны Богдан из Румынии (№121 WTA).
 
С новой недели украинка поднимется в топ-250 мирового рейтинга, в случае победа в финале – дебютирует в топ-200.

 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.12.2019 16:04
    +1
    Stanislav Matusevych, 13.12.2019 15:41
    Просто неймовірно! Є перемога над гравцем четвертого десятку при тому, що на початку тижня Даша перебувала у четвертій сотні! Відчуття м'ячу у Даші просто блискуче, і з психологією все гаразд. Багато хто з відомих тенісисток попливли б після того, як Младенович намацала свою гру та змогла повернутися з 1:5 у другому сеті. Тільки не Снігур. Але від головної своєї проблеми теж нікуди не подітися. Подача дуже слабенька, як і взагалі всі удари над головою. Проти напівгорок Младенович було дуже важко грати. На одній техніці можна було грати 25 років тому, зараз це вже неможливо на високому рівні.
    Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
    Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
    Ага, судья молодец! Очень там было на тоненького и в решающий момент
    Ссылка
    Loma Dete
      Loma Dete, 13.12.2019 16:03
    +1
    Хотя Даша проиграла 5 геймов подряд, но нельзя сказать что она поплыла. Это были равные геймы и Младленовыч пришлось работать на 120%. И в итоге эти 120% сказались. Она явно подустала. Непроизвольные посыпались на тайбрейке. имхо третий сет Дашуня легко бы забрала.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.12.2019 16:00
    0
    Ранее составил мнение о Даше на основании одного только огрызка финала юниорского уима... Был скептичен. Сейчас посмотрел целый сет против серьезного соперника. Ну что сказать, скепсиса стало меньше, в чем-то впечатления подтвердились, в чем-то нет.
    Из плюсов:
    1) очень хорошее движение..... Просто супер... Младенович включала весь свой богатый арсенал подрезок, дропов, полусвеч... Постоянно меняла, ритм, каняла Дашу по корту. Той хоть бы хны... Все тянула
    2) стабильность. Играла практически без НО... Ну, только в последних геймах немного было, что естественно. Даже когда Младенович включилась на все 100, ничего просто так ей не отдавала... Той приходилось все выгрызать с боем
    3) Играет хоть и не остро, но очень плотно, под заднюю линию и плевать на все ухищрения соперницы. В общем то, что Даша умеет, делает она на 100%
    4) Стабильная подача
    5) Психов в стиле Марты Костюк не заметил... Даже когда Младенович стала ломать ее не слабо. Ну, разок припомню что-то махнула рукой в сторону трибун... Но то ерунда. В общем, производит впечатление уравновешенной и целеустремленной девочки.
    Из минусов:
    1) ограниченный технический арсенал. Припоминаю только один выход к сетке и неудачный, один укороченный, очень печальный. Слайсы, смены ритма практически отсутствуют... Даша - прямо полный антипод Младенович))
    2) Слабоватая подача.... Стабильность - это хорошо, но над вариативностью и остротой надо работать
    3) Механистичность. Повторюсь, играет очень очень стабильно, плотно, но однообразно. Ну, возможно это следствие минуса №1
    В общем, Даша очень даже не безнадежна. Несмотря на техническую ограниченность, Даша имеет свои неслабые козыри.... Да и ограниченность эту техническую можно ограничивать... Какие наши годы!
    Прогнозирую, что если без травм, тьфу 3 раза, Даша вырастет в хорошую теннисистку.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.12.2019 15:47
    +3
    Вибачаюся, але асоціації чи то "Малыш свалил Мищенко" ("Момент истины") чи то "Кузнечик завалил Мессера" (відомо звідки). Нічого проти Кікі, але це ж Младеновіч! Це ж перша ракетка світу, нехай у парі, яка цього року перемагала і Світоліну і Барті, причому не в парі!
    Зрозуміло, що Кікі, мабуть, розраховувала просто трохи зрубати шейхської капусти паралельно з відпочинком. Але... це ж Младеновіч!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.12.2019 15:41
    +5
    Просто неймовірно! Є перемога над гравцем четвертого десятку при тому, що на початку тижня Даша перебувала у четвертій сотні! Відчуття м'ячу у Даші просто блискуче, і з психологією все гаразд. Багато хто з відомих тенісисток попливли б після того, як Младенович намацала свою гру та змогла повернутися з 1:5 у другому сеті. Тільки не Снігур. Але від головної своєї проблеми теж нікуди не подітися. Подача дуже слабенька, як і взагалі всі удари над головою. Проти напівгорок Младенович було дуже важко грати. На одній техніці можна було грати 25 років тому, зараз це вже неможливо на високому рівні.
    Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
    Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 13.12.2019 15:38
    +7
    Молодчинка, Дашуля! Але, ведучи з 5:1, довести до тая... Прям Світоліна стайл! Перемоги у фіналі!!!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 13.12.2019 15:38
    +7
    Молодчинка, Дашуля! Але, ведучи з 5:1, довести до тая... Прям Світоліна стайл! Перемоги у фіналі!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 13.12.2019 15:41
    +5
    Просто неймовірно! Є перемога над гравцем четвертого десятку при тому, що на початку тижня Даша перебувала у четвертій сотні! Відчуття м'ячу у Даші просто блискуче, і з психологією все гаразд. Багато хто з відомих тенісисток попливли б після того, як Младенович намацала свою гру та змогла повернутися з 1:5 у другому сеті. Тільки не Снігур. Але від головної своєї проблеми теж нікуди не подітися. Подача дуже слабенька, як і взагалі всі удари над головою. Проти напівгорок Младенович було дуже важко грати. На одній техніці можна було грати 25 років тому, зараз це вже неможливо на високому рівні.
    Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
    Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 13.12.2019 15:47
    +3
    Вибачаюся, але асоціації чи то "Малыш свалил Мищенко" ("Момент истины") чи то "Кузнечик завалил Мессера" (відомо звідки). Нічого проти Кікі, але це ж Младеновіч! Це ж перша ракетка світу, нехай у парі, яка цього року перемагала і Світоліну і Барті, причому не в парі!
    Зрозуміло, що Кікі, мабуть, розраховувала просто трохи зрубати шейхської капусти паралельно з відпочинком. Але... це ж Младеновіч!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.12.2019 16:04
    +1
    Stanislav Matusevych, 13.12.2019 15:41
    Просто неймовірно! Є перемога над гравцем четвертого десятку при тому, що на початку тижня Даша перебувала у четвертій сотні! Відчуття м'ячу у Даші просто блискуче, і з психологією все гаразд. Багато хто з відомих тенісисток попливли б після того, як Младенович намацала свою гру та змогла повернутися з 1:5 у другому сеті. Тільки не Снігур. Але від головної своєї проблеми теж нікуди не подітися. Подача дуже слабенька, як і взагалі всі удари над головою. Проти напівгорок Младенович було дуже важко грати. На одній техніці можна було грати 25 років тому, зараз це вже неможливо на високому рівні.
    Тим не менше, перемоги досягнуто, причому перемоги заслуженої. Завтра фінал проти Богдан, і найголовніша проблема буде уже не в подачі, а в браку сил, як фізичних, так і моральних. Сьогодні Даша все, що мала, залишила на корті.
    Окрема подяка судді на вишці за спірний аут Младенович за рахунку 4:5 на тайбрейку.
    Ага, судья молодец! Очень там было на тоненького и в решающий момент
    Ссылка
    Loma Dete
      Loma Dete, 13.12.2019 16:03
    +1
    Хотя Даша проиграла 5 геймов подряд, но нельзя сказать что она поплыла. Это были равные геймы и Младленовыч пришлось работать на 120%. И в итоге эти 120% сказались. Она явно подустала. Непроизвольные посыпались на тайбрейке. имхо третий сет Дашуня легко бы забрала.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.12.2019 16:00
    +1
    Ранее составил мнение о Даше на основании одного только огрызка финала юниорского уима... Был скептичен. Сейчас посмотрел целый сет против серьезного соперника. Ну что сказать, скепсиса стало меньше, в чем-то впечатления подтвердились, в чем-то нет.
    Из плюсов:
    1) очень хорошее движение..... Просто супер... Младенович включала весь свой богатый арсенал подрезок, дропов, полусвеч... Постоянно меняла, ритм, каняла Дашу по корту. Той хоть бы хны... Все тянула
    2) стабильность. Играла практически без НО... Ну, только в последних геймах немного было, что естественно. Даже когда Младенович включилась на все 100, ничего просто так ей не отдавала... Той приходилось все выгрызать с боем
    3) Играет хоть и не остро, но очень плотно, под заднюю линию и плевать на все ухищрения соперницы. В общем то, что Даша умеет, делает она на 100%
    4) Стабильная подача
    5) Психов в стиле Марты Костюк не заметил... Даже когда Младенович стала ломать ее не слабо. Ну, разок припомню что-то махнула рукой в сторону трибун... Но то ерунда. В общем, производит впечатление уравновешенной и целеустремленной девочки.
    Из минусов:
    1) ограниченный технический арсенал. Припоминаю только один выход к сетке и неудачный, один укороченный, очень печальный. Слайсы, смены ритма практически отсутствуют... Даша - прямо полный антипод Младенович))
    2) Слабоватая подача.... Стабильность - это хорошо, но над вариативностью и остротой надо работать
    3) Механистичность. Повторюсь, играет очень очень стабильно, плотно, но однообразно. Ну, возможно это следствие минуса №1
    В общем, Даша очень даже не безнадежна. Несмотря на техническую ограниченность, Даша имеет свои неслабые козыри.... Да и ограниченность эту техническую можно ограничивать... Какие наши годы!
    Прогнозирую, что если без травм, тьфу 3 раза, Даша вырастет в хорошую теннисистку.
    Ссылка
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