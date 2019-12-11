Дубай. Снигур одержала дебютную победу над теннисисткой из первой сотни

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.

17-летняя украинка в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA).

Дубай. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:2, 6:3

Отметим, что это был второй матч Снигур против теннисистки из первой сотни и дебютная победа.

В следующем раунде Дарья сразится против Магдалены Фрех из Польши (№202 WTA).