Дубай. Снигур одержала дебютную победу над теннисисткой из первой сотни

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.
17-летняя украинка в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA).
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:2, 6:3
Отметим, что это был второй матч Снигур против теннисистки из первой сотни и дебютная победа.
В следующем раунде Дарья сразится против Магдалены Фрех из Польши (№202 WTA).
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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