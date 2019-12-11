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Дубай. Снигур одержала дебютную победу над теннисисткой из первой сотни

Украинская теннисистка прошла в 1/4 финала 100-тысячника в Дубае

  • 11.12.2019 12:28
  • 576 просмотров
  • 6 комментариев
Дубай. Снигур одержала дебютную победу над теннисисткой из первой сотни
© ITF. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.
 
17-летняя украинка в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA).
 
Дубай. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:2, 6:3
 
Отметим, что это был второй матч Снигур против теннисистки из первой сотни и дебютная победа.
 
В следующем раунде Дарья сразится против Магдалены Фрех из Польши (№202 WTA).
 
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 11.12.2019 12:47
    0
    Молодчина!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.12.2019 12:45
    +1
    никовіліст, 11.12.2019 12:43
    підтримую! За звичкою ще бажаю успіху нашим "провідним" підпарашницьким дупам, але душею вже не вболіваю за наше внутрішнє лайно й не дивлюся їх матчі.
    Така ж історія
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 11.12.2019 12:43
    +2
    vizuals, 11.12.2019 12:39
    Радує Дарина. Швидше б вона стала до керма українського тенісу. Бо дві масковські фінтіфлюшкі вже напружують
    підтримую! За звичкою ще бажаю успіху нашим "провідним" підпарашницьким дупам, але душею вже не вболіваю за наше внутрішнє лайно й не дивлюся їх матчі.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 11.12.2019 12:40
    +2
    Дуже приємно, щирі вітання! Ще й не січень, а теніс вже приваблює!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.12.2019 12:39
    0
    Радує Дарина. Швидше б вона стала до керма українського тенісу. Бо дві масковські фінтіфлюшкі вже напружують
    Ссылка
    Frank08
    online
    Frank08, 11.12.2019 12:32
    +4
    Молодчинка Дарья! Очень радует, что в женском теннисе наша молодежь не пасет задних!)
    Ссылка
    Frank08
    online
    Frank08, 11.12.2019 12:32
    +4
    Молодчинка Дарья! Очень радует, что в женском теннисе наша молодежь не пасет задних!)
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 11.12.2019 12:43
    +2
    vizuals, 11.12.2019 12:39
    Радує Дарина. Швидше б вона стала до керма українського тенісу. Бо дві масковські фінтіфлюшкі вже напружують
    підтримую! За звичкою ще бажаю успіху нашим "провідним" підпарашницьким дупам, але душею вже не вболіваю за наше внутрішнє лайно й не дивлюся їх матчі.
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 11.12.2019 12:40
    +2
    Дуже приємно, щирі вітання! Ще й не січень, а теніс вже приваблює!!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.12.2019 12:45
    +1
    никовіліст, 11.12.2019 12:43
    підтримую! За звичкою ще бажаю успіху нашим "провідним" підпарашницьким дупам, але душею вже не вболіваю за наше внутрішнє лайно й не дивлюся їх матчі.
    Така ж історія
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 11.12.2019 12:47
    0
    Молодчина!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 11.12.2019 12:39
    0
    Радує Дарина. Швидше б вона стала до керма українського тенісу. Бо дві масковські фінтіфлюшкі вже напружують
    Ссылка
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