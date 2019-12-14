У чемпионки Ролан Гаррос-2010 Скьявоне диагностировали рак

Вчера знаменитая итальянская теннисистка, экс-четвертая ракетка мира Франческа Скьявоне сообщила о том, что сейчас борется с раком:
«После двух месяцев, что я не выходила в соцсети, рассказываю, что со мной было. У меня нашли рак.
Я прошла курс химиотерапии. Я выдержала тяжелое испытание и по-прежнему дышу. Я выиграла эту битву и вернулась в строй».
Франческа Скьявоне является чемпионкой Ролан Гаррос-2010 и финалисткой турнира 2011 года. Суммарно за карьеру выиграла 8 турниров WTA.
Также 39-летняя Скьявоне трижды становилась чемпионкой Кубка Федераций в составе сборной Италии. Свою карьеру она завершила в прошлом году.
Источник — Instagram
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