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У чемпионки Ролан Гаррос-2010 Скьявоне диагностировали рак

Итальянская экс-теннисистка борется со страшной болезнью

  • 14.12.2019 08:26
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У чемпионки Ролан Гаррос-2010 Скьявоне диагностировали рак
© instagram.com/francescaschiav1

Вчера знаменитая итальянская теннисистка, экс-четвертая ракетка мира Франческа Скьявоне сообщила о том, что сейчас борется с раком:

«После двух месяцев, что я не выходила в соцсети, рассказываю, что со мной было. У меня нашли рак.

Я прошла курс химиотерапии. Я выдержала тяжелое испытание и по-прежнему дышу. Я выиграла эту битву и вернулась в строй».

Франческа Скьявоне является чемпионкой Ролан Гаррос-2010 и финалисткой турнира 2011 года. Суммарно за карьеру выиграла 8 турниров WTA.

Также 39-летняя Скьявоне трижды становилась чемпионкой Кубка Федераций в составе сборной Италии. Свою карьеру она завершила в прошлом году.

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Источник — Instagram

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