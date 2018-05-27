Ролан Гаррос. Определилась соперница Свитолиной по второму кругу

Словацкая теннисистка Виктория Кузьмова станет соперницей Элины Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке основной сетки словачка на двух тай-брейках переиграла итальянку Франческу Скьявоне.
Ролан Гаррос. Первый круг
Виктория Кузьмова (Словакия) – Франческа Скьявоне (Италия) – 7:6(2), 7:6(2)
20-летняя словацкая теннисистка с третьей попытки преодолела первый раунд Ролан Гарроса, обыграв Скьявоне, которая победила в квалификации.
Добавим, что Свитолина и Кузьмова ранее между собой не играли.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.