Ролан Гаррос. Определилась соперница Свитолиной по второму кругу

20:14 — Marsel Kamaletdinov

Ливерпуль сильная команда и должен был победить - но закулисные игры вратаря и его сообщника свел...

20:13 — Marsel Kamaletdinov

Ливерпуль сильная команда и должен был победить - но закулисные игры вратаря и его сообщника свел...

20:13 — Marsel Kamaletdinov

Ливерпуль сильная команда и должен был победить - но закулисные игры вратаря и его сообщника свел...

20:12 — Marsel Kamaletdinov

Ливерпуль сильная команда и должен был победить - но закулисные игры вратаря и его сообщника свел...

20:11 — Marsel Kamaletdinov

Ливерпуль сильная команда и должен был победить - но закулисные игры вратаря и его сообщника свел...

20:11 — Marsel Kamaletdinov

Ливерпуль сильная команда и должен был победить - но закулисные игры вратаря и его сообщника свел...