Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Определилась соперница Свитолиной по второму кругу

Первая ракетка Украины сразится со словачкой Викторией Кузьмовой

  • 27.05.2018 19:35
  • 1036 просмотров
  • 0 комментария
Метки
WTA. Виктория Кузьмова
© WTA. Виктория Кузьмова
Словацкая теннисистка Виктория Кузьмова станет соперницей Элины Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке основной сетки словачка на двух тай-брейках переиграла итальянку Франческу Скьявоне.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Виктория Кузьмова (Словакия) – Франческа Скьявоне (Италия) – 7:6(2), 7:6(2)
 
20-летняя словацкая теннисистка с третьей попытки преодолела первый раунд Ролан Гарроса, обыграв Скьявоне, которая победила в квалификации.
 
Добавим, что Свитолина и Кузьмова ранее между собой не играли.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.