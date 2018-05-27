Ролан Гаррос. Свитолина вышла во второй круг

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче украинка в двух сетах обыграла австралйику Айлу Томлянович (№68 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3

Первый сет начался для Свитолиной неудачно. Украинка проиграла 2 из 3 своих подач, а также не смогла реализовать брейкпоинт при счете 1:2. Соперница доминировала на корте, Томлянович проводила очень качественный, как для себя, поединок. А вот у Свитолиной многое не получалось. Игра Элины сегодня была на порядок слабее, чем на турнире в Риме. Скорее всего, все дело в настрое на данный конкретный поединок и соперницу. Когда счет в первой партии стал критическим (1:5), на помощь Свитолиной пришла ее соперница. Томлянович вдруг начала много ошибаться, у нее пошли двойные ошибки при подаче на сет в 8 гейме. Этим украинка не могла не воспользоватся и до конца сета выиграла 6 геймов подряд, уйдя с сетбола. В расстроенных чувствах Айла разбила ракетку.

Getty Images. Айла Томлянович

Вторая партия прогнозировано началась с небольшого рывка от Свитолиной, но Томлянович все-же удалонь на некоторое время сравнять счет – 2:2. Далее все пошло по сценарию укрианки: Элина не давала сопернице шансов на своей подаче и сделала брейк в восьмом гейме. На матч Элина подала очень уверенно, что не может не радовать. Счет в противостояниях с Томлянович стал 3:0.

Поединок первого круга оставил небольшой осадок. Свитолина много ошибалась, но все же на классе переиграла соперницу. Стоит отметить, что если бы Томлянович удалось-таки взять первый сет, результат поединка вряд ли бы изменился. Поэтому порадуемя за то, что украинке не пришлось играть лишнюю партию.

Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Франческа Скьявоне (Италия) – Виктория Кузьмова (Словакия).

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