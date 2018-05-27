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Ролан Гаррос. Свитолина вышла во второй круг

Первая ракетка Украины провела не лучший поединок, но для прохода дальше этого оказало достаточно

  • 27.05.2018 13:41
  • 1651 просмотров
  • 9 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче украинка в двух сетах обыграла австралйику Айлу Томлянович (№68 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3

Первый сет начался для Свитолиной неудачно. Украинка проиграла 2 из 3 своих подач, а также не смогла реализовать брейкпоинт при счете 1:2. Соперница доминировала на корте, Томлянович проводила очень качественный, как для себя, поединок. А вот у Свитолиной многое не получалось. Игра Элины сегодня была на порядок слабее, чем на турнире в Риме. Скорее всего, все дело в настрое на данный конкретный поединок и соперницу. Когда счет в первой партии стал критическим (1:5), на помощь Свитолиной пришла ее соперница. Томлянович вдруг начала много ошибаться, у нее пошли двойные ошибки при подаче на сет в 8 гейме. Этим украинка не могла не воспользоватся и до конца сета выиграла 6 геймов подряд, уйдя с сетбола. В расстроенных чувствах Айла разбила ракетку.

Getty Images. Айла Томлянович

Вторая партия прогнозировано началась с небольшого рывка от Свитолиной, но Томлянович все-же удалонь на некоторое время сравнять счет – 2:2. Далее все пошло по сценарию укрианки: Элина не давала сопернице шансов на своей подаче и сделала брейк в восьмом гейме. На матч Элина подала очень уверенно, что не может не радовать. Счет в противостояниях с Томлянович стал 3:0.
 
Поединок первого круга оставил небольшой осадок. Свитолина много ошибалась, но все же на классе переиграла соперницу. Стоит отметить, что если бы Томлянович удалось-таки взять первый сет, результат поединка вряд ли бы изменился. Поэтому порадуемя за то, что украинке не пришлось играть лишнюю партию.
 
Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Франческа Скьявоне (Италия) – Виктория Кузьмова (Словакия).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Rudy Vitali
    online
      Rudy Vitali, 27.05.2018 13:43
    +1
    вітаю! все добре
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    winner2012
    online
      winner2012, 27.05.2018 13:45
    +2
    Умница! Начала слабо, но против фаворитов все на максимуме играют... потом добавила и показала кто есть кто!
    Ссылка
    Ivachnenco
    online
      Ivachnenco, 27.05.2018 13:45
    +1
    Игра забывается - результат остается. С победой! И хорошо что это была всего лишь Томлянович, все таки 26 невынужденных ошибок для ее стиля игры просто критический показатель, надеюсь дальше будет лучше!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 27.05.2018 13:47
    0
    Перемога є перемога,другий сет на класі,додала коли потрібно,але є питання що це було до рахунку пять один???але з перемогою...добре що в двох сетах,вітаю
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.05.2018 13:47
    0
    С победой, понравились агрессивные удары на вылет, вообщем потенциал виден, должна от игры к игре прибавлять
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 27.05.2018 13:48
    0
    Ivachnenco, 27.05.2018 13:45
    Игра забывается - результат остается. С победой! И хорошо что это была всего лишь Томлянович, все таки 26 невынужденных ошибок для ее стиля игры просто критический показатель, надеюсь дальше будет лучше!
    Перші три чи чотири гейми їх 11 було,до 5:116здається,далі почала грати частіше
    Ссылка
    Vasyl Kotsyuba
    online
      Vasyl Kotsyuba, 27.05.2018 13:50
    +1
    Вітаю!!! Я при рахуну 5:1 особливо не переживав )). Це ж жіночий теніс. Взяти вісім геймів підряд - це вже норма.
    Ссылка
    lenata_p
    online
      lenata_p, 27.05.2018 13:57
    0
    Без валидола пока не получается. Следующая соперница - девушка утонченной красоты, любящая крепкие вина? С ней ой как не просто. Она совершенно непредсказуемая.
    Ссылка
    RoeZaka
    online
      RoeZaka, 27.05.2018 13:59
    0
    Где видео глянуть?
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