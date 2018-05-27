Ролан Гаррос. Свитолина вышла во второй круг

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче украинка в двух сетах обыграла австралйику Айлу Томлянович (№68 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 7:5, 6:3
Первый сет начался для Свитолиной неудачно. Украинка проиграла 2 из 3 своих подач, а также не смогла реализовать брейкпоинт при счете 1:2. Соперница доминировала на корте, Томлянович проводила очень качественный, как для себя, поединок. А вот у Свитолиной многое не получалось. Игра Элины сегодня была на порядок слабее, чем на турнире в Риме. Скорее всего, все дело в настрое на данный конкретный поединок и соперницу. Когда счет в первой партии стал критическим (1:5), на помощь Свитолиной пришла ее соперница. Томлянович вдруг начала много ошибаться, у нее пошли двойные ошибки при подаче на сет в 8 гейме. Этим украинка не могла не воспользоватся и до конца сета выиграла 6 геймов подряд, уйдя с сетбола. В расстроенных чувствах Айла разбила ракетку.
Getty Images. Айла Томлянович
Источник — Sport.ua
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