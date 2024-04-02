ATP02 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:34
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Синнер – первый итальянский теннисист, который заработал 20 млн призовых
Янник всего третий игрок из 2000-х, который достиг такой отметки
02 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:34
165
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Янник Синнер преодолел отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру после победы на Мастерсе в Майами.
22-летний итальянец стал третьим теннисистом, родившимся в 2000-х годах который достиг этого рубежа. Ранее эту отметку удалось пересечь Карлосу Алькарасу (28,7 млн. долларов) и Иге Свёнтек (27,1 млн. долларов).
Синнер стал первым итальянским теннисистом, чьи карьерные призовые превысили 20 миллионов долларов в истории ATP и WTA.
Итальянские теннисисты, которые заработали больше всего призовых в истории ATP и WTA ($10 млн+):
- $21,021,773: Янник Синнер
- $18,185,997: Фабио Фоньини
- $14,494,237: Сара Эррани
- $14,197,886: Флавия Пеннетта
- $11,816,212: Андреас Сеппи
- $11,808,215: Роберта Винчи
- $11,588,215: Маттео Берреттини
- $11,324,245: Франческа Скьявоне
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