Синнер – первый итальянский теннисист, который заработал 20 млн призовых

Янник Синнер преодолел отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру после победы на Мастерсе в Майами.

22-летний итальянец стал третьим теннисистом, родившимся в 2000-х годах который достиг этого рубежа. Ранее эту отметку удалось пересечь Карлосу Алькарасу (28,7 млн. долларов) и Иге Свёнтек (27,1 млн. долларов).

Синнер стал первым итальянским теннисистом, чьи карьерные призовые превысили 20 миллионов долларов в истории ATP и WTA.

Итальянские теннисисты, которые заработали больше всего призовых в истории ATP и WTA ($10 млн+):