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ATP
02 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:34
165
0

Синнер – первый итальянский теннисист, который заработал 20 млн призовых

Янник всего третий игрок из 2000-х, который достиг такой отметки

02 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 02 апреля 2024, 13:34
165
0
Синнер – первый итальянский теннисист, который заработал 20 млн призовых
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Янник Синнер преодолел отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру после победы на Мастерсе в Майами.

22-летний итальянец стал третьим теннисистом, родившимся в 2000-х годах который достиг этого рубежа. Ранее эту отметку удалось пересечь Карлосу Алькарасу (28,7 млн. долларов) и Иге Свёнтек (27,1 млн. долларов).

Синнер стал первым итальянским теннисистом, чьи карьерные призовые превысили 20 миллионов долларов в истории ATP и WTA.

Итальянские теннисисты, которые заработали больше всего призовых в истории ATP и WTA ($10 млн+):

  • $21,021,773: Янник Синнер
  • $18,185,997: Фабио Фоньини
  • $14,494,237: Сара Эррани
  • $14,197,886: Флавия Пеннетта
  • $11,816,212: Андреас Сеппи
  • $11,808,215: Роберта Винчи
  • $11,588,215: Маттео Берреттини
  • $11,324,245: Франческа Скьявоне
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Источник Tennis.com
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